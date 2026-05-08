ВСУ сделали внезапное заявление из-за произошедшего на Украине
Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат рассказал об острой нехватке ракет для ПВО
© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Украина испытывает острую нехватку ракет для систем ПВО из-за войны США с Ираном, cказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Сегодня мы оказались на голодном пайке в отношении ракет из-за определенных проблем с поставками", — цитирует его издание "Страна.ua".
"Сегодня мы оказались на голодном пайке в отношении ракет из-за определенных проблем с поставками", — цитирует его издание "Страна.ua".
Он подчеркнул, что на сегодняшний день пусковые установки в части подразделений полупусты.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.