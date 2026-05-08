Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Свержение власти". Экс-премьер Украины выступил с предупреждением - 08.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260508/ukraina-869795097.html
"Свержение власти". Экс-премьер Украины выступил с предупреждением
"Свержение власти". Экс-премьер Украины выступил с предупреждением - 08.05.2026, ПРАЙМ
"Свержение власти". Экс-премьер Украины выступил с предупреждением
Владимир Зеленский отказывается от заключения мирного договора, так как опасается лишиться доходов, генерируемых боевыми действиями на Украине, сообщил... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T23:11+0300
2026-05-08T23:11+0300
общество
мировая экономика
сша
украина
ближний восток
владимир зеленский
николай азаров
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861963200_0:2:750:424_1920x0_80_0_0_548a03bfafc6b79aea964c00005f9a89.jpg
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отказывается от заключения мирного договора, так как опасается лишиться доходов, генерируемых боевыми действиями на Украине, сообщил экс-глава правительства страны Николай Азаров в своем Telegram-канале."Приближенная к Зеленскому компания "FirePoint", которая занимается разработкой и производством беспилотников, перестанет получать средства в случае заключения перемирия. А речь идет о суммах порядочных — 7,5 миллиарда долларов", — написал он.По его убеждению, именно финансовый фактор блокирует любые шаги к дипломатическому решению ситуации на Украине."Никакого перемирия шайка Зеленского, Цукермана, Миндича и прочих негодяев заключать не собирается. В этом вся суть их – они деньги зарабатывают, им нет разницы, сколько украинцев погибнет. К большому сожалению, такая сегодня власть пришла. А украинский народ до сих пор никаких действий по ее свержению не предпринимает", — резюмировал Азаров.В первых числах апреля Зеленский сообщил о приостановке контактов из-за эскалации на Ближнем Востоке. На данный момент, по его словам, Киев продолжает консультации с Вашингтоном по вопросам оборонных гарантий, однако финальных договоренностей не достигнуто. Сроки проведения возможных консультаций и их конкретную структуру Зеленский не обозначил.Представитель президента России Дмитрий Песков 15 марта констатировал паузу в диалоге по Украине, отметив, что внимание США переключено на иные темы. На следующие сутки он добавил, что Россия ожидает следующего этапа дискуссий по Украине, но локация и график по очевидным обстоятельствам еще не установлены.С начала текущего года представители России и Украины при содействии США организовали три этапа встреч. Итоговый раунд прошел в Женеве 17-18 февраля.
сша
украина
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861963200_93:0:658:424_1920x0_80_0_0_264cd3f32056842caade01eb7975a5fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, украина, ближний восток, владимир зеленский, николай азаров, дмитрий песков
Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Владимир Зеленский, Николай Азаров, Дмитрий Песков
23:11 08.05.2026
 
"Свержение власти". Экс-премьер Украины выступил с предупреждением

Азаров: Зеленский не готов подписать мирный договор из-за потери прибыли

© РИА Новости . Сергей ТышковецНиколай Азаров
Николай Азаров - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
Николай Азаров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Тышковец
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отказывается от заключения мирного договора, так как опасается лишиться доходов, генерируемых боевыми действиями на Украине, сообщил экс-глава правительства страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

"Приближенная к Зеленскому компания "FirePoint", которая занимается разработкой и производством беспилотников, перестанет получать средства в случае заключения перемирия. А речь идет о суммах порядочных — 7,5 миллиарда долларов", — написал он.
По его убеждению, именно финансовый фактор блокирует любые шаги к дипломатическому решению ситуации на Украине.

"Никакого перемирия шайка Зеленского, Цукермана, Миндича и прочих негодяев заключать не собирается. В этом вся суть их – они деньги зарабатывают, им нет разницы, сколько украинцев погибнет. К большому сожалению, такая сегодня власть пришла. А украинский народ до сих пор никаких действий по ее свержению не предпринимает", — резюмировал Азаров.
В первых числах апреля Зеленский сообщил о приостановке контактов из-за эскалации на Ближнем Востоке. На данный момент, по его словам, Киев продолжает консультации с Вашингтоном по вопросам оборонных гарантий, однако финальных договоренностей не достигнуто. Сроки проведения возможных консультаций и их конкретную структуру Зеленский не обозначил.
Представитель президента России Дмитрий Песков 15 марта констатировал паузу в диалоге по Украине, отметив, что внимание США переключено на иные темы. На следующие сутки он добавил, что Россия ожидает следующего этапа дискуссий по Украине, но локация и график по очевидным обстоятельствам еще не установлены.
С начала текущего года представители России и Украины при содействии США организовали три этапа встреч. Итоговый раунд прошел в Женеве 17-18 февраля.
 
ОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНАБЛИЖНИЙ ВОСТОКВладимир ЗеленскийНиколай АзаровДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала