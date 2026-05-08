"Свержение власти". Экс-премьер Украины выступил с предупреждением
Азаров: Зеленский не готов подписать мирный договор из-за потери прибыли
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отказывается от заключения мирного договора, так как опасается лишиться доходов, генерируемых боевыми действиями на Украине, сообщил экс-глава правительства страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.
"Приближенная к Зеленскому компания "FirePoint", которая занимается разработкой и производством беспилотников, перестанет получать средства в случае заключения перемирия. А речь идет о суммах порядочных — 7,5 миллиарда долларов", — написал он.
По его убеждению, именно финансовый фактор блокирует любые шаги к дипломатическому решению ситуации на Украине.
"Никакого перемирия шайка Зеленского, Цукермана, Миндича и прочих негодяев заключать не собирается. В этом вся суть их – они деньги зарабатывают, им нет разницы, сколько украинцев погибнет. К большому сожалению, такая сегодня власть пришла. А украинский народ до сих пор никаких действий по ее свержению не предпринимает", — резюмировал Азаров.
В первых числах апреля Зеленский сообщил о приостановке контактов из-за эскалации на Ближнем Востоке. На данный момент, по его словам, Киев продолжает консультации с Вашингтоном по вопросам оборонных гарантий, однако финальных договоренностей не достигнуто. Сроки проведения возможных консультаций и их конкретную структуру Зеленский не обозначил.
Представитель президента России Дмитрий Песков 15 марта констатировал паузу в диалоге по Украине, отметив, что внимание США переключено на иные темы. На следующие сутки он добавил, что Россия ожидает следующего этапа дискуссий по Украине, но локация и график по очевидным обстоятельствам еще не установлены.
С начала текущего года представители России и Украины при содействии США организовали три этапа встреч. Итоговый раунд прошел в Женеве 17-18 февраля.