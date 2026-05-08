"Зеленский на коленях". В Киеве пришли в ярость из-за ситуации в стране

2026-05-08T23:37+0300

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Украина столкнулась с крайне тяжелым финансовым кризисом, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Страна — банкрот, в руинах, полностью развалена, денег нет. Зеленский ходит с протянутой рукой, на коленях у всех деньги просит", — обрушился с критикой он.Политик также указал на серьезные трудности с выплатами зарплат и пенсий, а кроме того, отметил тяжелую демографическую ситуацию. "Идет вымирание, скоро уже все вымрут", заключил он.В декабре прошлого года Верховная рада приняла бюджет Украины на 2026 год с дефицитом в 1,9 триллиона гривен, что эквивалентно 45 миллиардам долларов.На протяжении последних лет Украина формирует государственный бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его благодаря западной финансовой поддержке. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, при этом в него уже дважды вносились изменения, связанные с ростом военных расходов.Киев продолжает закрывать бюджетные "дыры" за счет зарубежного финансирования. При этом западные партнеры все чаще затягивают согласование новых пакетов помощи и призывают украинские власти искать внутренние источники доходов.

украина, олег соскин, киев