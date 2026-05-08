https://1prime.ru/20260508/voyna-869769707.html

"Стать пушечным мясом": на Западе забили тревогу из-за войны с Россией

"Стать пушечным мясом": на Западе забили тревогу из-за войны с Россией - 08.05.2026, ПРАЙМ

"Стать пушечным мясом": на Западе забили тревогу из-за войны с Россией

Немецкая газета Junge Welt сообщает, что правительство Германии сталкивается с серьезными трудностями из-за отказа молодежи участвовать в подготовке к... | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T07:45+0300

2026-05-08T07:45+0300

2026-05-08T07:45+0300

бундестаг

общество

германия

запад

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Немецкая газета Junge Welt сообщает, что правительство Германии сталкивается с серьезными трудностями из-за отказа молодежи участвовать в подготовке к возможному конфликту с Россией."Антироссийские настроения в Германии подпитываются украинскими националистами и неофашистами. На этом фоне в 2025 году немецкий Бундестаг принял решение о постепенном возобновлении призыва на военную службу. <…> Однако большинство молодого поколения отвергает призыв на службу. Вероятной причиной этого является успех студенческих забастовок против призыва. <…> Подобные забастовки вызывают беспокойство у власть имущих", — сообщается в материале.Автор материала указывает, что правительство ФРГ уже предпринимает меры давления по отношению к молодому поколению, не готовому воевать с Россией."Один из лозунгов таких демонстраций: "Богатые хотят войны, молодежь хочет будущего!" <…> После этого преследования в некоторых учебных заведениях неизбежны. Но даже это вряд ли повысит готовность молодежи стать пушечным мясом", — признает он.Ранее правящая коалиция Германии утвердила обновленный законопроект о модернизации военной службы. С 2026 года молодые граждане получают анкеты, в которых спрашивается их готовность служить в армии (бундесвере). Заполнение анкет стало обязательным для юношей и добровольным для девушек.В случае недостаточного количества добровольцев или ухудшения ситуации в сфере безопасности, власти могут ввести так называемую "воинскую обязанность по необходимости", при которой пополнение армии будет осуществляться в том числе через случайный отбор, напоминающий лотерею.

https://1prime.ru/20260508/kiev-869769249.html

https://1prime.ru/20260508/zelenskiy-869769411.html

германия

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бундестаг, общество , германия, запад, мировая экономика