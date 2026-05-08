"Стать пушечным мясом": на Западе забили тревогу из-за войны с Россией
Junge Welt: в правительстве ФРГ озабочены нежеланием молодежи воевать с Россией
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Немецкая газета Junge Welt сообщает, что правительство Германии сталкивается с серьезными трудностями из-за отказа молодежи участвовать в подготовке к возможному конфликту с Россией.
"Антироссийские настроения в Германии подпитываются украинскими националистами и неофашистами. На этом фоне в 2025 году немецкий Бундестаг принял решение о постепенном возобновлении призыва на военную службу. <…> Однако большинство молодого поколения отвергает призыв на службу. Вероятной причиной этого является успех студенческих забастовок против призыва. <…> Подобные забастовки вызывают беспокойство у власть имущих", — сообщается в материале.
Автор материала указывает, что правительство ФРГ уже предпринимает меры давления по отношению к молодому поколению, не готовому воевать с Россией.
"Один из лозунгов таких демонстраций: "Богатые хотят войны, молодежь хочет будущего!" <…> После этого преследования в некоторых учебных заведениях неизбежны. Но даже это вряд ли повысит готовность молодежи стать пушечным мясом", — признает он.
Ранее правящая коалиция Германии утвердила обновленный законопроект о модернизации военной службы. С 2026 года молодые граждане получают анкеты, в которых спрашивается их готовность служить в армии (бундесвере). Заполнение анкет стало обязательным для юношей и добровольным для девушек.
В случае недостаточного количества добровольцев или ухудшения ситуации в сфере безопасности, власти могут ввести так называемую "воинскую обязанность по необходимости", при которой пополнение армии будет осуществляться в том числе через случайный отбор, напоминающий лотерею.