"Очень важно для Украины". В ФРГ заявили о безумной авантюре Зеленского

2026-05-08T04:12+0300

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Западные партнеры Киева не одобрят возможную атаку на Парад Победы в Москве, утверждает немецкое издание Focus."Зеленский заявил о возможности применения дронов над российской столицей во время военного парада. <…> Однако реальная атака представляется маловероятной. Россия уже пригрозила серьезным ответным ударом по центру Киева в ответ на угрозы о возможных атаках украинских беспилотников. Это явное предупреждение", — говорится в статье.Кроме возможности ответного удара со стороны России, издание озабочено и возможными репутационными потерями из-за нападения на Парад Победы."Такой поступок был бы рискованным для Владимира Зеленского. Напасть на парад — ошибка, потому что это не вызвало бы симпатии на мировой арене. А международная поддержка крайне важна для Украины", — заключают авторы материала.С 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь Дня Победы. Оно будет действовать до 10 мая. В это время бойцы будут воздерживаться от атак на позиции ВСУ и объекты, связанные с военной промышленностью, в глубине Украины.В четверг Владимир Зеленский угрожал атаками на московский парад. Минобороны России учло это заявление и предупредило, что в случае попыток срыва торжеств будет нанесен ответный удар по центру Киева.

