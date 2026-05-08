"Закрыли глаза". На Западе сообщили, как Зеленский опозорил его политиков - 08.05.2026, ПРАЙМ
Коррупционный скандал, в центре которого оказался Владимир Зеленский, приобрел международный резонанс и поставил в неловкое положение власти Норвегии, сообщает... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T05:44+0300
2026-05-08T06:01+0300
норвегия
украина
запад
владимир зеленский
коррупция
НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, коррупция
"Закрыли глаза". На Западе сообщили, как Зеленский опозорил его политиков

Steigan: несмотря на коррупцию в Киеве, Норвегия продолжает финансировать Украину

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Коррупционный скандал, в центре которого оказался Владимир Зеленский, приобрел международный резонанс и поставил в неловкое положение власти Норвегии, сообщает портал Steigan.
"Скандал, связанный с украинской компанией по производству дронов Fire Point, значительно обострился. <…> Сам Зеленский оказался в центре внимания. Но <…> норвежские власти делают вид, что все в идеальном порядке, и продолжают вкладывать миллиарды норвежских налоговых долларов в бездонный слив Киева", — говорится в публикации.
При этом отмечается, что коррупционные процессы на Украине отражаются на высокопоставленных должностных лицах Норвегии.
"Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, посетивший Fire Point в феврале 2026 года, <…> похвалил компанию как важного партнера <…> в планировании обороны страны. <…> Некоторые СМИ <…> указывают, что Норвегия поддерживает компанию, подозреваемую в коррупции. <…> Власти заявляют, что не терпят коррупции на Украине, <…> но даже когда окружение Зеленского находится в центре внимания из-за массовой коррупции, оказывается, что Стере и компания максимально терпимы к коррупции и предпочитают закрывать глаза", — указывается в материале.
В конце апреля издание "Украинская правда" обнародовало новую информацию о расследовании, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). В материалах фигурирует бизнесмен и сторонник Владимира Зеленского Тимур Миндич, который обсуждал многомиллионные оборонные контракты с тогдашним главой Минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
В частности, в их обсуждении упоминалась компания Fire Point, производящая ударные дроны, одним из выгодоприобретателей которой может быть Миндич. Отмечается, что фирма получает значительные контракты от минобороны, однако Миндич жалуется Умерову на недофинансирование и требует решения проблемы с бронежилетами, которые государство отказывается принимать из-за плохого качества.
