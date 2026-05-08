"Прижат к стенке". В Киеве забили тревогу из-за состояния Зеленского

2026-05-08T23:14+0300

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в трансляции на своем YouTube-канале сообщил о тяжелом положении Владимира Зеленского в связи с разбирательством вокруг Тимура Миндича."Готовьтесь, Зеленский будет прижат к стенке. Плюс сейчас публикуют информацию по делу Миндича. Поэтому он будет пытаться наносить удары по России. Он же не будет вас защищать, он не может вас защитить ничем. Готовьтесь, ситуация будет очень плохая. <…> Еще ведь хотят молодежь с 18 лет отправлять на бойню. Все больше об этом говорят вурдалаки, которые сидят под куполом (в Верховной Раде. — Прим. Ред.). Вы должны понимать, что ваша судьба предопределена людьми, захватившими власть на Украине", — сказал политолог.В завершении апреля газета Украинская правда обнародовала свежие сведения о проверке, проводимой НАБУ. Упомянутый в материалах предприниматель и партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич вел переговоры с Рустемом Умеровым, который ранее руководил Минобороны Украины, а сейчас занимает пост секретаря СНБО, по поводу масштабных оборонных заказов.В частности, в ходе беседы затрагивалась деятельность предприятия по изготовлению ударных беспилотников дальнего действия FirePoint, к числу владельцев которого может относиться Миндич. Сообщается, что организация выигрывает значительные тендеры от военного ведомства, но коммерсант высказывает претензии Умерову из-за недостаточного финансирования, а также настаивает на приемке партии бронежилетов, отклоненных государством по причине их низкого качества.

