Выходка Зеленского накануне Дня Победы поразила журналиста - 08.05.2026, ПРАЙМ
Выходка Зеленского накануне Дня Победы поразила журналиста
Публицист из Ирландии Чей Боуз в социальной сети X подверг критике распоряжение Владимира Зеленского, якобы дающее санкцию на организацию Парада Победы в... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T23:20+0300
23:20 08.05.2026
 
Выходка Зеленского накануне Дня Победы поразила журналиста

Боуз осудил указ Зеленского, "позволяющий" провести Парад Победы в Москве

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Публицист из Ирландии Чей Боуз в социальной сети X подверг критике распоряжение Владимира Зеленского, якобы дающее санкцию на организацию Парада Победы в Москве.

"Микрофюрер в Киеве издал "указ". Он говорит, что "разрешает" парад в Москве завтра. Какой же жалкий маленький человечек", — написал он.
Ранее в этот день лидер киевских властей выпустил постановление "О проведении парада в Москве". Согласно тексту, 9 мая 2026 года Украина якобы "позволяет организовать торжественное шествие" в Москве, при этом территория Красной площади на период празднования выводится из перечня целей для задействования украинских боевых средств.
Официальный представитель главы России Дмитрий Песков, комментируя данное событие, подчеркнул, что руководству страны не требуются чьи-либо одобрения для празднования Дня Победы.
 
