https://1prime.ru/20260508/zelenskiy-869795575.html
Выходка Зеленского накануне Дня Победы поразила журналиста
Выходка Зеленского накануне Дня Победы поразила журналиста - 08.05.2026, ПРАЙМ
Выходка Зеленского накануне Дня Победы поразила журналиста
Публицист из Ирландии Чей Боуз в социальной сети X подверг критике распоряжение Владимира Зеленского, якобы дающее санкцию на организацию Парада Победы в... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T23:20+0300
2026-05-08T23:20+0300
2026-05-08T23:20+0300
общество
москва
ирландия
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Публицист из Ирландии Чей Боуз в социальной сети X подверг критике распоряжение Владимира Зеленского, якобы дающее санкцию на организацию Парада Победы в Москве."Микрофюрер в Киеве издал "указ". Он говорит, что "разрешает" парад в Москве завтра. Какой же жалкий маленький человечек", — написал он.Ранее в этот день лидер киевских властей выпустил постановление "О проведении парада в Москве". Согласно тексту, 9 мая 2026 года Украина якобы "позволяет организовать торжественное шествие" в Москве, при этом территория Красной площади на период празднования выводится из перечня целей для задействования украинских боевых средств.Официальный представитель главы России Дмитрий Песков, комментируя данное событие, подчеркнул, что руководству страны не требуются чьи-либо одобрения для празднования Дня Победы.
москва
ирландия
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, ирландия, киев, владимир зеленский, дмитрий песков
Общество , МОСКВА, ИРЛАНДИЯ, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Выходка Зеленского накануне Дня Победы поразила журналиста
Боуз осудил указ Зеленского, "позволяющий" провести Парад Победы в Москве