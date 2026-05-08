Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Предупреждение России Украине вызвало тревогу на Западе - 08.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260508/zelenskiy-869795700.html
Предупреждение России Украине вызвало тревогу на Западе
Предупреждение России Украине вызвало тревогу на Западе - 08.05.2026, ПРАЙМ
Предупреждение России Украине вызвало тревогу на Западе
Угрозы Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая с помощью украинских беспилотников могут обернуться катастрофическими последствиями для Киева, заявил... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T23:36+0300
2026-05-08T23:36+0300
киев
ереван
владимир зеленский
минобороны рф
всу
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая с помощью украинских беспилотников могут обернуться катастрофическими последствиями для Киева, заявил британский политик Джим Фергюсон."Люди должны осознать всю серьезность ситуации: 9 мая для России имеет глубоко символическое значение. Это национальная гордость, воинская слава и историческая идентичность. Атака в такой день будет иметь колоссальные психологические и политические последствия", — написал он в соцсети X.По словам политика, последние заявления Минобороны России свидетельствуют о том, что в случае попытки удара по параду Победы "Киеву может грозить ответный удар, масштабы которого намного превзойдут то, что мир видел до сих пор"."Именно поэтому мы должны добиваться деэскалации, а не приветствовать шаги, которые рискуют ввергнуть конфликт в гораздо более опасную фазу", — подчеркнул Фергюсон.В понедельник во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский заявил, что в Москву в период проведения парада могут прилететь беспилотники ВСУ.Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы обеспечат все необходимые меры безопасности в дни праздничных мероприятий, а в случае провокаций по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар.
https://1prime.ru/20260508/zelenskiy-869795575.html
https://1prime.ru/20260508/odessa-869795337.html
киев
ереван
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, ереван, владимир зеленский, минобороны рф, всу, москва
Киев, Ереван, Владимир Зеленский, Минобороны РФ, ВСУ, МОСКВА
23:36 08.05.2026
 
Предупреждение России Украине вызвало тревогу на Западе

Фергюсон: атака на парад 9 мая станет катастрофой для Киева

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая с помощью украинских беспилотников могут обернуться катастрофическими последствиями для Киева, заявил британский политик Джим Фергюсон.
"Люди должны осознать всю серьезность ситуации: 9 мая для России имеет глубоко символическое значение. Это национальная гордость, воинская слава и историческая идентичность. Атака в такой день будет иметь колоссальные психологические и политические последствия", — написал он в соцсети X.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
Выходка Зеленского накануне Дня Победы поразила журналиста
Вчера, 23:20
По словам политика, последние заявления Минобороны России свидетельствуют о том, что в случае попытки удара по параду Победы "Киеву может грозить ответный удар, масштабы которого намного превзойдут то, что мир видел до сих пор".
"Именно поэтому мы должны добиваться деэскалации, а не приветствовать шаги, которые рискуют ввергнуть конфликт в гораздо более опасную фазу", — подчеркнул Фергюсон.
В понедельник во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский заявил, что в Москву в период проведения парада могут прилететь беспилотники ВСУ.
Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы обеспечат все необходимые меры безопасности в дни праздничных мероприятий, а в случае провокаций по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
"Это геноцид!" Произошедшее в Одессе шокировало депутата Рады
Вчера, 23:16
 
КиевЕреванВладимир ЗеленскийМинобороны РФВСУМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала