Предупреждение России Украине вызвало тревогу на Западе

Угрозы Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая с помощью украинских беспилотников могут обернуться катастрофическими последствиями для Киева, заявил...

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая с помощью украинских беспилотников могут обернуться катастрофическими последствиями для Киева, заявил британский политик Джим Фергюсон."Люди должны осознать всю серьезность ситуации: 9 мая для России имеет глубоко символическое значение. Это национальная гордость, воинская слава и историческая идентичность. Атака в такой день будет иметь колоссальные психологические и политические последствия", — написал он в соцсети X.По словам политика, последние заявления Минобороны России свидетельствуют о том, что в случае попытки удара по параду Победы "Киеву может грозить ответный удар, масштабы которого намного превзойдут то, что мир видел до сих пор"."Именно поэтому мы должны добиваться деэскалации, а не приветствовать шаги, которые рискуют ввергнуть конфликт в гораздо более опасную фазу", — подчеркнул Фергюсон.В понедельник во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский заявил, что в Москву в период проведения парада могут прилететь беспилотники ВСУ.Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы обеспечат все необходимые меры безопасности в дни праздничных мероприятий, а в случае провокаций по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар.

