Цены на золото готовятся завершить неделю ростом
2026-05-08T20:34+0300
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет в пятницу вечером, готовясь завершить неделю в плюсе, следует из данных торгов. По состоянию на 19.17 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 12,84 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,27% - до 4723,74 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,75% - до 80,778 доллара за унцию. С понедельника золото подорожало на 1,7%. "Традиционно мы считали, что более высокие, чем ожидалось, данные по занятости укрепят доллар и окажут некоторое давление на золото. Однако сегодня мы этого не увидели", - цитирует агентство Рейтер слова директора по торговле металлами в High Ridge Futures Дэвида Мегера (David Meger). В пятницу инвесторы оценивали американскую макростатистику. Согласно данным министерства труда страны, безработица в США в апреле сохранилась на уровне марта в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 115 тысяч. Уровень безработицы совпал с прогнозами, а увеличение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики ожидалось лишь на 62 тысячи. "На данный момент золото торгуется скорее как рисковый актив, чем как убежище для инвесторов. Восстановление цен на золото связано с перспективами деэскалации в Иране...", - добавляет директор. Трейдеры также продолжают следить за геополитической ситуацией в мире. В среду портал Axios со ссылкой на американские источники сообщил, что в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта.
