https://1prime.ru/20260509/atom-869660608.html
Европа затеяла ядерный ренессанс: причем здесь Россия
Хазанов: ренессанс мирного атома в Европе дорог и невозможен без России

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Жизнь порой преподносит сюрпризы, и ядерная энергетика — наглядное тому подтверждение. После двух прошумевших на весь мир аварий — на Чернобыльской АЭС в 1986 году и "Фукусиме-1" в 2011 году — казалось, на ней можно поставить крест. Они сильно напугали и политиков, и общественность. Строительство солнечных и ветровых электростанций сулило экологически чистый ток без угрозы радиоактивного заражения, да ещё и водород на подходе… Но реальность опровергла смелые ожидания.
Бельгия и Германия: отказ от отказа
Правительство Бельгии приняло решение прекратить демонтаж двух атомных электростанций и ведёт переговоры с их оператором Engie о передаче в собственность государства. Их хотели остановить ещё в прошлом году, затем парламент страны отменил ликвидацию и продлил срок эксплуатации до 2035 года. В качестве обоснования столь неординарного шага, противоречащего "зелёному курсу" Евросоюза, названа опасность повторения энергетического кризиса 2022 года (хотя вообще-то он разразился в 2020‑м и выразился, в числе прочего, в бездействии ветряков из-за штиля и обледенения).
Вместе с властями Бельгии спохватилось и правительство Германии, наконец осознав риски отказа от атомных электростанций — последние из них были закрыты в 2023 году. Соседей подтолкнули события на Ближнем Востоке. Из-за жёсткого противостояния США и Израиля против Ирана (перерастающего в затяжную войну) обрушились поставки сжиженного природного газа из Катара. После удачной атаки иранских беспилотников в марте 2026 года компания QatarEnergy прекратила выпуск газа, оставив без него клиентов по всему миру. Перед европейцами замаячила реальная угроза остаться без света — ждать газовозы из России (в марте они привезли рекордные 2,5 млрд кубометров) можно, но договариваться о прокачке трубопроводного газа не позволяет политическая гордость.
🏭 Google строит реакторы, а Европа смотрит
На фоне энергетических страданий Евросоюза американская Kairos Power в рамках соглашения с Google (заключено в 2024 году) намерена построить сеть жидкосолевых реакторов суммарной мощностью 500 МВт. В апреле компания приступила к сооружению демонстрационной установки Hermes, призванной стать предшественником коммерческих реакторов. Тем временем французская Stellaria собралась создавать похожую установку Alvin.
Здесь налицо уязвимость Google и иных технологических гигантов перед лицом нехватки электроэнергии для их дата-центров. Недаром по пути Google идут Amazon и Alphabet, желающие обзавестись личными атомными электростанциями. Они работают круглый год и не выбрасывают углекислый газ.
По сути, мы видим два параллельных тренда: продление срока эксплуатации действующих крупных реакторов и развитие малых инновационных собратьев.
🧪 Три подводных камня для европейского атома
Первый — сырьё. Основным поставщиком обогащённого урана в ЕС является Россия. Нарастить его импорт из США или Китая не выйдет — там попросту нет достаточных мощностей. Возможности Нидерландов, Великобритании и Германии крайне ограничены. Добыча урана в самом ЕС — на мизерном уровне, расширить её в обозримом будущем не получится. Свободных объёмов на глобальном рынке нет. Освоение новых месторождений с нуля — процесс долгий и затратный: инвестиции могут колебаться от 0,1 до 1,6 млрд долларов.
Второй — стоимость строительства и восстановления. Возводимая "Росатомом" АЭС "Аккую" обойдётся Турции в 22 млрд долларов. Реанимация законсервированных энергоблоков в Европе будет стоить явно не меньше — из-за жёстких требований по безопасности, необходимости проверки оборудования, его замены и обновления систем управления. По поверхностной прикидке на возобновление работы одного реактора может понадобиться от 2 до 3 млрд долларов и 5 лет труда большого числа специалистов.
За период с 1955 по 2025 год по разным причинам было выведено 77 реакторов, из них в Германии — 36, во Франции — 14, в Швеции — 7. Восстановление хотя бы 20 энергоблоков будет стоить минимум 40 млрд долларов (в евро чуть меньше, но сумма всё равно внушительная). Модульные же АЭС — необкатанная технология, нет релевантного опыта их использования, неясна их рентабельность.
Третий — экономика ЕС. В первом квартале 2026 года экономика выросла на 0,4%, и положение дел можно охарактеризовать как хрупкое восстановление с перспективой спада. На неё давят расходы на обслуживание долгов, субсидии на "зелёный переход", рост цен на энергоносители, траты на оборону и, конечно, поддержка Украины: с февраля 2022 года по декабрь 2025 года ЕС выделил ей 170 млрд евро, а недавний кредит в 90 млрд евро восторга у жителей не вызвал. Государственный долг ЕС по итогам 2025 года достиг 15,4 трлн евро — более 80% ВВП, с потенциалом роста в 2026 году.
💸 Итог: ренессанс откладывается
В таких условиях ядерный ренессанс Европейского Союза явно за горами, далекими-далекими. Денег мало, проблем много. А ставка на российский уран и газ — политически болезненна, но экономически неизбежна.
Автор - промышленный эксперт Леонид Хазанов

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

