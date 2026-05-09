Европа затеяла ядерный ренессанс: причем здесь Россия

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Жизнь порой преподносит сюрпризы, и ядерная энергетика — наглядное тому подтверждение. После двух прошумевших на весь мир аварий — на Чернобыльской АЭС в 1986 году и "Фукусиме-1" в 2011 году — казалось, на ней можно поставить крест. Они сильно напугали и политиков, и общественность. Строительство солнечных и ветровых электростанций сулило экологически чистый ток без угрозы радиоактивного заражения, да ещё и водород на подходе… Но реальность опровергла смелые ожидания.⚡ Бельгия и Германия: отказ от отказаПравительство Бельгии приняло решение прекратить демонтаж двух атомных электростанций и ведёт переговоры с их оператором Engie о передаче в собственность государства. Их хотели остановить ещё в прошлом году, затем парламент страны отменил ликвидацию и продлил срок эксплуатации до 2035 года. В качестве обоснования столь неординарного шага, противоречащего "зелёному курсу" Евросоюза, названа опасность повторения энергетического кризиса 2022 года (хотя вообще-то он разразился в 2020‑м и выразился, в числе прочего, в бездействии ветряков из-за штиля и обледенения).Вместе с властями Бельгии спохватилось и правительство Германии, наконец осознав риски отказа от атомных электростанций — последние из них были закрыты в 2023 году. Соседей подтолкнули события на Ближнем Востоке. Из-за жёсткого противостояния США и Израиля против Ирана (перерастающего в затяжную войну) обрушились поставки сжиженного природного газа из Катара. После удачной атаки иранских беспилотников в марте 2026 года компания QatarEnergy прекратила выпуск газа, оставив без него клиентов по всему миру. Перед европейцами замаячила реальная угроза остаться без света — ждать газовозы из России (в марте они привезли рекордные 2,5 млрд кубометров) можно, но договариваться о прокачке трубопроводного газа не позволяет политическая гордость.🏭 Google строит реакторы, а Европа смотритНа фоне энергетических страданий Евросоюза американская Kairos Power в рамках соглашения с Google (заключено в 2024 году) намерена построить сеть жидкосолевых реакторов суммарной мощностью 500 МВт. В апреле компания приступила к сооружению демонстрационной установки Hermes, призванной стать предшественником коммерческих реакторов. Тем временем французская Stellaria собралась создавать похожую установку Alvin.Здесь налицо уязвимость Google и иных технологических гигантов перед лицом нехватки электроэнергии для их дата-центров. Недаром по пути Google идут Amazon и Alphabet, желающие обзавестись личными атомными электростанциями. Они работают круглый год и не выбрасывают углекислый газ.По сути, мы видим два параллельных тренда: продление срока эксплуатации действующих крупных реакторов и развитие малых инновационных собратьев.🧪 Три подводных камня для европейского атомаПервый — сырьё. Основным поставщиком обогащённого урана в ЕС является Россия. Нарастить его импорт из США или Китая не выйдет — там попросту нет достаточных мощностей. Возможности Нидерландов, Великобритании и Германии крайне ограничены. Добыча урана в самом ЕС — на мизерном уровне, расширить её в обозримом будущем не получится. Свободных объёмов на глобальном рынке нет. Освоение новых месторождений с нуля — процесс долгий и затратный: инвестиции могут колебаться от 0,1 до 1,6 млрд долларов.Второй — стоимость строительства и восстановления. Возводимая "Росатомом" АЭС "Аккую" обойдётся Турции в 22 млрд долларов. Реанимация законсервированных энергоблоков в Европе будет стоить явно не меньше — из-за жёстких требований по безопасности, необходимости проверки оборудования, его замены и обновления систем управления. По поверхностной прикидке на возобновление работы одного реактора может понадобиться от 2 до 3 млрд долларов и 5 лет труда большого числа специалистов.За период с 1955 по 2025 год по разным причинам было выведено 77 реакторов, из них в Германии — 36, во Франции — 14, в Швеции — 7. Восстановление хотя бы 20 энергоблоков будет стоить минимум 40 млрд долларов (в евро чуть меньше, но сумма всё равно внушительная). Модульные же АЭС — необкатанная технология, нет релевантного опыта их использования, неясна их рентабельность.Третий — экономика ЕС. В первом квартале 2026 года экономика выросла на 0,4%, и положение дел можно охарактеризовать как хрупкое восстановление с перспективой спада. На неё давят расходы на обслуживание долгов, субсидии на "зелёный переход", рост цен на энергоносители, траты на оборону и, конечно, поддержка Украины: с февраля 2022 года по декабрь 2025 года ЕС выделил ей 170 млрд евро, а недавний кредит в 90 млрд евро восторга у жителей не вызвал. Государственный долг ЕС по итогам 2025 года достиг 15,4 трлн евро — более 80% ВВП, с потенциалом роста в 2026 году.💸 Итог: ренессанс откладываетсяВ таких условиях ядерный ренессанс Европейского Союза явно за горами, далекими-далекими. Денег мало, проблем много. А ставка на российский уран и газ — политически болезненна, но экономически неизбежна.Автор - промышленный эксперт Леонид Хазанов

Леонид Хазанов

