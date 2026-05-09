Посол России прокомментировал размещение войск AUKUS в Австралии - 09.05.2026, ПРАЙМ
Посол России прокомментировал размещение войск AUKUS в Австралии
Размещение военнослужащих, инфраструктуры и вооружений "партнеров" Австралии по соглашению AUKUS - США и Великобритании - способствует росту напряженности в... | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T09:14+0300
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Размещение военнослужащих, инфраструктуры и вооружений "партнеров" Австралии по соглашению AUKUS - США и Великобритании - способствует росту напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков. "Деятельность обладающих ядерным оружием "партнеров" Канберры по AUKUS, связанная с размещением военнослужащих, инфраструктуры и вооружений на территории Австралии, которая является участницей Договора о безъядерной зоне в южной части Тихого океана, вызывает озабоченность и может способствовать росту напряженности", - сказал он. Посол РФ в Австралии также отметил, что Россия последовательно оценивает военный альянс AUKUS через призму стратегической стабильности и баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Выступаем против милитаризации АТР и исходим из того, что наращивание военного присутствия западных стран, включая экспансию НАТО, способно оказывать негативное влияние на сложившуюся архитектуру безопасности", - сказал Петраков. Трехстороннее оборонное соглашение AUKUS, которое объединило Австралию, США и Великобританию, было оформлено в сентябре 2021 года. В рамках соглашения предусмотрено создание австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий.
09:14 09.05.2026
 
Петраков: размещение войск AUKUS в Австралии способствует росту напряженности

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Размещение военнослужащих, инфраструктуры и вооружений "партнеров" Австралии по соглашению AUKUS - США и Великобритании - способствует росту напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.
"Деятельность обладающих ядерным оружием "партнеров" Канберры по AUKUS, связанная с размещением военнослужащих, инфраструктуры и вооружений на территории Австралии, которая является участницей Договора о безъядерной зоне в южной части Тихого океана, вызывает озабоченность и может способствовать росту напряженности", - сказал он.
Посол РФ в Австралии также отметил, что Россия последовательно оценивает военный альянс AUKUS через призму стратегической стабильности и баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Выступаем против милитаризации АТР и исходим из того, что наращивание военного присутствия западных стран, включая экспансию НАТО, способно оказывать негативное влияние на сложившуюся архитектуру безопасности", - сказал Петраков.
Трехстороннее оборонное соглашение AUKUS, которое объединило Австралию, США и Великобританию, было оформлено в сентябре 2021 года. В рамках соглашения предусмотрено создание австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий.
ПолитикаРОССИЯАВСТРАЛИЯАзиатско-Тихоокеанский регионСШАНАТО
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти
