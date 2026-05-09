https://1prime.ru/20260509/aukus--869803660.html
Посол России прокомментировал размещение войск AUKUS в Австралии
Посол России прокомментировал размещение войск AUKUS в Австралии - 09.05.2026, ПРАЙМ
Посол России прокомментировал размещение войск AUKUS в Австралии
Размещение военнослужащих, инфраструктуры и вооружений "партнеров" Австралии по соглашению AUKUS - США и Великобритании - способствует росту напряженности в... | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T09:14+0300
2026-05-09T09:14+0300
2026-05-09T09:14+0300
политика
россия
австралия
азиатско-тихоокеанский регион
сша
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862893622_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_b9c4ed7b815ebed377c94f9a466dbaea.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Размещение военнослужащих, инфраструктуры и вооружений "партнеров" Австралии по соглашению AUKUS - США и Великобритании - способствует росту напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков. "Деятельность обладающих ядерным оружием "партнеров" Канберры по AUKUS, связанная с размещением военнослужащих, инфраструктуры и вооружений на территории Австралии, которая является участницей Договора о безъядерной зоне в южной части Тихого океана, вызывает озабоченность и может способствовать росту напряженности", - сказал он. Посол РФ в Австралии также отметил, что Россия последовательно оценивает военный альянс AUKUS через призму стратегической стабильности и баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Выступаем против милитаризации АТР и исходим из того, что наращивание военного присутствия западных стран, включая экспансию НАТО, способно оказывать негативное влияние на сложившуюся архитектуру безопасности", - сказал Петраков. Трехстороннее оборонное соглашение AUKUS, которое объединило Австралию, США и Великобританию, было оформлено в сентябре 2021 года. В рамках соглашения предусмотрено создание австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий.
https://1prime.ru/20260509/ukraina-869802287.html
австралия
азиатско-тихоокеанский регион
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862893622_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_b063bc0b6d816490d355927bab906f79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, австралия, азиатско-тихоокеанский регион, сша, нато
Политика, РОССИЯ, АВСТРАЛИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, США, НАТО
Посол России прокомментировал размещение войск AUKUS в Австралии
Петраков: размещение войск AUKUS в Австралии способствует росту напряженности