https://1prime.ru/20260509/aukus--869803660.html

Посол России прокомментировал размещение войск AUKUS в Австралии

Посол России прокомментировал размещение войск AUKUS в Австралии - 09.05.2026, ПРАЙМ

Посол России прокомментировал размещение войск AUKUS в Австралии

Размещение военнослужащих, инфраструктуры и вооружений "партнеров" Австралии по соглашению AUKUS - США и Великобритании - способствует росту напряженности в... | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T09:14+0300

2026-05-09T09:14+0300

2026-05-09T09:14+0300

политика

россия

австралия

азиатско-тихоокеанский регион

сша

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862893622_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_b9c4ed7b815ebed377c94f9a466dbaea.jpg

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Размещение военнослужащих, инфраструктуры и вооружений "партнеров" Австралии по соглашению AUKUS - США и Великобритании - способствует росту напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков. "Деятельность обладающих ядерным оружием "партнеров" Канберры по AUKUS, связанная с размещением военнослужащих, инфраструктуры и вооружений на территории Австралии, которая является участницей Договора о безъядерной зоне в южной части Тихого океана, вызывает озабоченность и может способствовать росту напряженности", - сказал он. Посол РФ в Австралии также отметил, что Россия последовательно оценивает военный альянс AUKUS через призму стратегической стабильности и баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Выступаем против милитаризации АТР и исходим из того, что наращивание военного присутствия западных стран, включая экспансию НАТО, способно оказывать негативное влияние на сложившуюся архитектуру безопасности", - сказал Петраков. Трехстороннее оборонное соглашение AUKUS, которое объединило Австралию, США и Великобританию, было оформлено в сентябре 2021 года. В рамках соглашения предусмотрено создание австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий.

https://1prime.ru/20260509/ukraina-869802287.html

австралия

азиатско-тихоокеанский регион

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, австралия, азиатско-тихоокеанский регион, сша, нато