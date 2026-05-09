Президент Абхазии поблагодарил Путина за развитие авиасообщения - 09.05.2026, ПРАЙМ
Президент Абхазии поблагодарил Путина за развитие авиасообщения
2026-05-09T20:40+0300
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент Абхазии Бадра Гунба поблагодарил главу РФ Владимира Путина за развитие авиасообщения в обновленном аэропорту Сухума. Глава республики рассказал, что по итогам 2025 года авиагавань Сухума приняла более 120 тысяч человек. "В рамках регулярного авиасообщения у Сухума есть возможность взаимодействовать с Москвой, Санкт-Петербургом, Ханты-Мансийском, Уфой, Нижним Новгородом. Буквально на днях ожидаем открытия нового авиасообщения со Ставропольским краем, Минеральными Водами", - сказал Гунба в ходе встречи с президентом РФ в Москве. Он уточнил, что география полетов будет расширяться. "Конечно же, это дополнительная динамика в рамках наших взаимоотношений развития экономики. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас", - сказал Гунба. Аэропорт Сухума, закрытый в 1993-м из-за конфликта, открыли для гражданских авиарейсов в 2025 году. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что новый аэровокзальный комплекс Сухума является ярким примером делового сотрудничества, в рамках которого между станами реализуются масштабные проекты.
20:40 09.05.2026
 
Президент Абхазии поблагодарил Путина за развитие авиасообщения

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент Абхазии Бадра Гунба поблагодарил главу РФ Владимира Путина за развитие авиасообщения в обновленном аэропорту Сухума.
Глава республики рассказал, что по итогам 2025 года авиагавань Сухума приняла более 120 тысяч человек.
"В рамках регулярного авиасообщения у Сухума есть возможность взаимодействовать с Москвой, Санкт-Петербургом, Ханты-Мансийском, Уфой, Нижним Новгородом. Буквально на днях ожидаем открытия нового авиасообщения со Ставропольским краем, Минеральными Водами", - сказал Гунба в ходе встречи с президентом РФ в Москве.
Он уточнил, что география полетов будет расширяться.
"Конечно же, это дополнительная динамика в рамках наших взаимоотношений развития экономики. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас", - сказал Гунба.
Аэропорт Сухума, закрытый в 1993-м из-за конфликта, открыли для гражданских авиарейсов в 2025 году. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что новый аэровокзальный комплекс Сухума является ярким примером делового сотрудничества, в рамках которого между станами реализуются масштабные проекты.
