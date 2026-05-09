https://1prime.ru/20260509/aviasoobschenie-869812553.html

Президент Абхазии поблагодарил Путина за развитие авиасообщения

Президент Абхазии поблагодарил Путина за развитие авиасообщения - 09.05.2026, ПРАЙМ

Президент Абхазии поблагодарил Путина за развитие авиасообщения

Президент Абхазии Бадра Гунба поблагодарил главу РФ Владимира Путина за развитие авиасообщения в обновленном аэропорту Сухума. | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T20:40+0300

2026-05-09T20:40+0300

2026-05-09T20:40+0300

экономика

бизнес

россия

сухум

рф

москва

бадра гунба

владимир путин

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/09/869812069_0:151:3102:1896_1920x0_80_0_0_6151ce4dedcde65f57a36181ff930c08.jpg

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент Абхазии Бадра Гунба поблагодарил главу РФ Владимира Путина за развитие авиасообщения в обновленном аэропорту Сухума. Глава республики рассказал, что по итогам 2025 года авиагавань Сухума приняла более 120 тысяч человек. "В рамках регулярного авиасообщения у Сухума есть возможность взаимодействовать с Москвой, Санкт-Петербургом, Ханты-Мансийском, Уфой, Нижним Новгородом. Буквально на днях ожидаем открытия нового авиасообщения со Ставропольским краем, Минеральными Водами", - сказал Гунба в ходе встречи с президентом РФ в Москве. Он уточнил, что география полетов будет расширяться. "Конечно же, это дополнительная динамика в рамках наших взаимоотношений развития экономики. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас", - сказал Гунба. Аэропорт Сухума, закрытый в 1993-м из-за конфликта, открыли для гражданских авиарейсов в 2025 году. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что новый аэровокзальный комплекс Сухума является ярким примером делового сотрудничества, в рамках которого между станами реализуются масштабные проекты.

https://1prime.ru/20260508/abkhaziya-869771953.html

сухум

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сухум, рф, москва, бадра гунба, владимир путин, александр новак