Российские авиакомпании возобновили выполнение части международных рейсов

Часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через юг России - Ростовскую зону управления воздушным движением, сообщил Минтранс РФ. | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T21:20+0300

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через юг России - Ростовскую зону управления воздушным движением, сообщил Минтранс РФ. Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами Юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено. "Часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через Ростовскую зону управления воздушным движением, что позволяет сократить время на перелет и сэкономить топливо", - говорится в сообщении.

