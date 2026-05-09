https://1prime.ru/20260509/avireysy-869813183.html
Российские авиакомпании возобновили выполнение части международных рейсов
Российские авиакомпании возобновили выполнение части международных рейсов - 09.05.2026, ПРАЙМ
Российские авиакомпании возобновили выполнение части международных рейсов
Часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через юг России - Ростовскую зону управления воздушным движением, сообщил Минтранс РФ. | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T21:20+0300
2026-05-09T21:20+0300
2026-05-09T21:20+0300
экономика
бизнес
россия
рф
ростов-на-дону
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/09/869813018_0:162:3164:1942_1920x0_80_0_0_06aef9321be1e83b9badc0d6b6f9f2d7.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через юг России - Ростовскую зону управления воздушным движением, сообщил Минтранс РФ. Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами Юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено. "Часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через Ростовскую зону управления воздушным движением, что позволяет сократить время на перелет и сэкономить топливо", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260509/aviasoobschenie-869812553.html
рф
ростов-на-дону
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/09/869813018_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_385b450f133ddeae8a8cc5a5b1407451.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, ростов-на-дону
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, РОСТОВ-НА-ДОНУ
Российские авиакомпании возобновили выполнение части международных рейсов
Российские авиакомпании возобновили выполнение части международных рейсов через юг страны