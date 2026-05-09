Российские авиакомпании возобновили выполнение части международных рейсов - 09.05.2026, ПРАЙМ
Российские авиакомпании возобновили выполнение части международных рейсов
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через юг России - Ростовскую зону управления воздушным движением, сообщил Минтранс РФ. Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами Юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено. "Часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через Ростовскую зону управления воздушным движением, что позволяет сократить время на перелет и сэкономить топливо", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через юг России - Ростовскую зону управления воздушным движением, сообщил Минтранс РФ.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами Юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.
"Часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через Ростовскую зону управления воздушным движением, что позволяет сократить время на перелет и сэкономить топливо", - говорится в сообщении.
