У России самая низкая безработица из всех стран G20, заявил Путин - 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T22:38+0300
Путин: безработица в РФ находится на самом низком уровне среди всех стран G20 — 2,2%

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Безработица в России находится на самом низком уровне среди всех стран Группы двадцати и составляет 2,2%, сообщил президент России Владимир Путин.
"У нас, кстати, самая низкая безработица из всех стран "Двадцатки" - 2,2% до сих пор", - сказал Путин журналистам.
Он отметил, что страны Запада рассчитывали в 2022 году на быстрый крах России в течение шести месяцев - остановку работы банковской системы и высокую безработицу.
"И все рассчитывали что-то оттяпать у России, что-то "хапнуть", извините за простоту выражения", - добавил глава государства.
