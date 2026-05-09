У России самая низкая безработица из всех стран G20, заявил Путин

2026-05-09T22:38+0300

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Безработица в России находится на самом низком уровне среди всех стран Группы двадцати и составляет 2,2%, сообщил президент России Владимир Путин. "У нас, кстати, самая низкая безработица из всех стран "Двадцатки" - 2,2% до сих пор", - сказал Путин журналистам. Он отметил, что страны Запада рассчитывали в 2022 году на быстрый крах России в течение шести месяцев - остановку работы банковской системы и высокую безработицу. "И все рассчитывали что-то оттяпать у России, что-то "хапнуть", извините за простоту выражения", - добавил глава государства.

