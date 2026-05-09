https://1prime.ru/20260509/chen-869800323.html

Ким Чен Ын направил Путину поздравление по случаю Дня Победы - ЦТАК

Ким Чен Ын направил Путину поздравление по случаю Дня Победы - ЦТАК - 09.05.2026, ПРАЙМ

Ким Чен Ын направил Путину поздравление по случаю Дня Победы - ЦТАК

Добавлены подробности (после третьего абзаца). | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T00:51+0300

2026-05-09T00:51+0300

2026-05-09T00:51+0300

общество

экономика

кндр

рф

владимир путин

ким чен ын

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869800323.jpg?1778277118

Добавлены подробности (после третьего абзаца). МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравление по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 9 мая направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину", - говорится в сообщении агентства. Лидер КНДР в поздравлении Путину выразил надежду, что великая победоносная история России будет продолжаться. Ким Чен Ын в телеграмме высказал слова гордости за то, что ведет корейско-российские отношения вместе с Путиным и открывает "новый блестящий период самостоятельности и достоинства, мира и процветания по общему идеалу и чаянию народов двух стран". Лидер КНДР пожелал президенту России крепкого здоровья и больших успехов в ответственной работе по защите достоинства и интересов РФ.

кндр

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , кндр, рф, владимир путин, ким чен ын