https://1prime.ru/20260509/erevan-869801893.html

На встрече оппозиционной партии Карапетяна в Ереване задержали трех человек

На встрече оппозиционной партии Карапетяна в Ереване задержали трех человек - 09.05.2026, ПРАЙМ

На встрече оппозиционной партии Карапетяна в Ереване задержали трех человек

Три человека пришли накануне на собрание возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном партии "Сильная Армения" в Ереване, сообщили в полиции... | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T06:32+0300

2026-05-09T06:32+0300

2026-05-09T07:01+0300

общество

ереван

армения

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869801893.jpg?1778299314

ЕРЕВАН, 9 мая - ПРАЙМ. Три человека пришли накануне на собрание возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном партии "Сильная Армения" в Ереване, сообщили в полиции общественному телевидению страны. В пятницу вечером партия "Сильная Армения" провела первое официальное предвыборное мероприятие в Парке Победы в Ереване, которое продолжилось во дворе дома Карапетяна, находящегося под домашним арестом. Глава партии выступил перед многочисленными сторонниками. "На данном участке трое человек были задержаны по подозрению в ношении холодного оружия и доставлены в территориальное подразделение общинной полиции, где у них были обнаружены ножи", - цитирует СМИ заявление полиции. О мотивах задержанных не сообщается. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.

ереван

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , ереван, армения