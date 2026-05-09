На встрече оппозиционной партии Карапетяна в Ереване задержали трех человек
Три человека пришли накануне на собрание возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном партии "Сильная Армения" в Ереване, сообщили в полиции... | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T06:32+0300
общество
ереван
армения
ЕРЕВАН, 9 мая - ПРАЙМ. Три человека пришли накануне на собрание возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном партии "Сильная Армения" в Ереване, сообщили в полиции общественному телевидению страны. В пятницу вечером партия "Сильная Армения" провела первое официальное предвыборное мероприятие в Парке Победы в Ереване, которое продолжилось во дворе дома Карапетяна, находящегося под домашним арестом. Глава партии выступил перед многочисленными сторонниками. "На данном участке трое человек были задержаны по подозрению в ношении холодного оружия и доставлены в территориальное подразделение общинной полиции, где у них были обнаружены ножи", - цитирует СМИ заявление полиции. О мотивах задержанных не сообщается. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.
На собрание партии "Сильная Армения" три человека явились с ножами
