На встрече оппозиционной партии Карапетяна в Ереване задержали трех человек - 09.05.2026, ПРАЙМ
На встрече оппозиционной партии Карапетяна в Ереване задержали трех человек
06:32 09.05.2026 (обновлено: 07:01 09.05.2026)
 
На встрече оппозиционной партии Карапетяна в Ереване задержали трех человек

На собрание партии "Сильная Армения" три человека явились с ножами

ЕРЕВАН, 9 мая - ПРАЙМ. Три человека пришли накануне на собрание возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном партии "Сильная Армения" в Ереване, сообщили в полиции общественному телевидению страны.
В пятницу вечером партия "Сильная Армения" провела первое официальное предвыборное мероприятие в Парке Победы в Ереване, которое продолжилось во дворе дома Карапетяна, находящегося под домашним арестом. Глава партии выступил перед многочисленными сторонниками.
"На данном участке трое человек были задержаны по подозрению в ношении холодного оружия и доставлены в территориальное подразделение общинной полиции, где у них были обнаружены ножи", - цитирует СМИ заявление полиции.
О мотивах задержанных не сообщается.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.
 
