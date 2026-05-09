СМИ рассказали, что произошло на границе России и Эстонии в день Победы
2026-05-09T16:48+0300
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Эстонцы и иностранные туристы в Нарве смотрели трансляцию Парада Победы, передает Life."Трансляцию на больших экранах запустили с нашего берега — из Ивангорода в Ленобласти. Как рассказали нам местные, среди зрителей было много иностранных туристов, которых привезли к берегу на автобусах", — говорится в публикации.В материале отметили, что местная полиция проверяла у зрителей наличие георгиевских ленточек и других символов праздника.Накануне Северо-Западное таможенное управление сообщило РИА Новости, что скопление людей фиксируется со стороны Эстонии на пункте пропуска в Россию "Ивангород".В Москве 9 мая прошел парад на Красной площади, посвященный 81-летию победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие российские военнослужащие и солдаты из КНДР.
