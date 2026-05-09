https://1prime.ru/20260509/fitso--869808404.html
Фицо проинформировал Путина о своих контактах с Зеленским, сообщил Ушаков
Фицо проинформировал Путина о своих контактах с Зеленским, сообщил Ушаков - 09.05.2026, ПРАЙМ
Фицо проинформировал Путина о своих контактах с Зеленским, сообщил Ушаков
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проинформировал президента России Владимира Путина о своих недавних контактах с Владимиром Зеленским, заявил помощник... | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T16:19+0300
2026-05-09T16:19+0300
2026-05-09T16:19+0300
политика
россия
общество
словакия
рф
украина
юрий ушаков
роберт фицо
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/93/842589351_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_ee72072ac670f4d30e0f299ac6429bdd.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проинформировал президента России Владимира Путина о своих недавних контактах с Владимиром Зеленским, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков отметил, что тема Украины обсуждалась на встрече Путина и Фицо. "В ходе обсуждения премьер-министр проинформировал нашего президента и нашу делегацию о том, что он на днях действительно встречался с Зеленским. Зеленский высказал ему свои оценки нынешней ситуации в российско-украинском контексте", - сказал Ушаков журналистам.
https://1prime.ru/20260509/ushakov--869808276.html
словакия
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/93/842589351_129:0:2750:1966_1920x0_80_0_0_a8a6626143bd07726c7f3ca085baa6a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , словакия, рф, украина, юрий ушаков, роберт фицо, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , СЛОВАКИЯ, РФ, УКРАИНА, Юрий Ушаков, Роберт Фицо, Владимир Путин
Фицо проинформировал Путина о своих контактах с Зеленским, сообщил Ушаков
Ушаков: Фицо проинформировал Путина о своих недавних контактах с Зеленским