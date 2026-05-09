https://1prime.ru/20260509/fitso-869802714.html

"Ставит под удар": в ЕС неожиданно ответили на визит Фицо на День Победы

"Ставит под удар": в ЕС неожиданно ответили на визит Фицо на День Победы - 09.05.2026, ПРАЙМ

"Ставит под удар": в ЕС неожиданно ответили на визит Фицо на День Победы

Европейским лидерам стоило бы взять пример с премьер-министра Словакии Роберта Фицо и приехать в Москву на День Победы, считает итальянский политический... | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T07:18+0300

2026-05-09T07:18+0300

2026-05-09T07:18+0300

ес

роберт фицо

брюссель

мировая экономика

словакия

москва

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/16/853784170_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_bfca1bd6240b340f4daf74af39b596eb.jpg

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Европейским лидерам стоило бы взять пример с премьер-министра Словакии Роберта Фицо и приехать в Москву на День Победы, считает итальянский политический аналитик Джузеппе Саламоне в своем Telegram-канале."Это то, что следовало бы сделать всем правителям стран Европы. Прежде всего для того, чтобы восстановить отношения с Россией, а также в знак памяти о жертве 30 миллионов советских людей, погибших во время Второй мировой войны, что означает уважение к истории. Роберт Фицо наплевал на диктат и угрозы Брюсселя, отправившись в Россию в День Победы. И он правильно сделал", — признал эксперт.По его словам, своей позицией Фицо заметно отличается от итальянских политиков, которые готовы переписывать историю в соответствии с антироссийской политикой Брюсселя."У нас же в итальянских властных кругах сидят персонажи, которые <…> постоянно требуют новых санкций против России и продолжают изъясняться на языке жалких рабов. Кто забывает историю, тот ставит под удар нас и наше будущее. А нами правят люди, которые цинично ее коверкают!" — воскликнул Саламоне.Накануне Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Премьер-министр Словакии назвал себя "паршивой овцой" среди европейских лидеров, поскольку отказывается следовать диктату Брюсселя.

https://1prime.ru/20260509/ukraina-869802287.html

https://1prime.ru/20260509/zelenskiy-869802571.html

брюссель

словакия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, роберт фицо, брюссель, мировая экономика, словакия, москва, общество