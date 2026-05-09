Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ставит под удар": в ЕС неожиданно ответили на визит Фицо на День Победы - 09.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260509/fitso-869802714.html
"Ставит под удар": в ЕС неожиданно ответили на визит Фицо на День Победы
"Ставит под удар": в ЕС неожиданно ответили на визит Фицо на День Победы - 09.05.2026, ПРАЙМ
"Ставит под удар": в ЕС неожиданно ответили на визит Фицо на День Победы
Европейским лидерам стоило бы взять пример с премьер-министра Словакии Роберта Фицо и приехать в Москву на День Победы, считает итальянский политический... | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T07:18+0300
2026-05-09T07:18+0300
ес
роберт фицо
брюссель
мировая экономика
словакия
москва
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/16/853784170_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_bfca1bd6240b340f4daf74af39b596eb.jpg
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Европейским лидерам стоило бы взять пример с премьер-министра Словакии Роберта Фицо и приехать в Москву на День Победы, считает итальянский политический аналитик Джузеппе Саламоне в своем Telegram-канале."Это то, что следовало бы сделать всем правителям стран Европы. Прежде всего для того, чтобы восстановить отношения с Россией, а также в знак памяти о жертве 30 миллионов советских людей, погибших во время Второй мировой войны, что означает уважение к истории. Роберт Фицо наплевал на диктат и угрозы Брюсселя, отправившись в Россию в День Победы. И он правильно сделал", — признал эксперт.По его словам, своей позицией Фицо заметно отличается от итальянских политиков, которые готовы переписывать историю в соответствии с антироссийской политикой Брюсселя."У нас же в итальянских властных кругах сидят персонажи, которые &lt;…&gt; постоянно требуют новых санкций против России и продолжают изъясняться на языке жалких рабов. Кто забывает историю, тот ставит под удар нас и наше будущее. А нами правят люди, которые цинично ее коверкают!" — воскликнул Саламоне.Накануне Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Премьер-министр Словакии назвал себя "паршивой овцой" среди европейских лидеров, поскольку отказывается следовать диктату Брюсселя.
https://1prime.ru/20260509/ukraina-869802287.html
https://1prime.ru/20260509/zelenskiy-869802571.html
брюссель
словакия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/16/853784170_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_6945379a6b81e336c119b26b3cb103df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, роберт фицо, брюссель, мировая экономика, словакия, москва, общество
ЕС, Роберт Фицо, Брюссель, Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, МОСКВА, Общество
07:18 09.05.2026
 
"Ставит под удар": в ЕС неожиданно ответили на визит Фицо на День Победы

Аналитик Саламоне: лидерам Европы следовало бы приехать в Москву на 9 мая, как Фицо

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Европейским лидерам стоило бы взять пример с премьер-министра Словакии Роберта Фицо и приехать в Москву на День Победы, считает итальянский политический аналитик Джузеппе Саламоне в своем Telegram-канале.
"Это то, что следовало бы сделать всем правителям стран Европы. Прежде всего для того, чтобы восстановить отношения с Россией, а также в знак памяти о жертве 30 миллионов советских людей, погибших во время Второй мировой войны, что означает уважение к истории. Роберт Фицо наплевал на диктат и угрозы Брюсселя, отправившись в Россию в День Победы. И он правильно сделал", — признал эксперт.
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
"Уничтожат всю": на Западе резко пригрозили Украине перед Днем Победы
07:13
По его словам, своей позицией Фицо заметно отличается от итальянских политиков, которые готовы переписывать историю в соответствии с антироссийской политикой Брюсселя.
"У нас же в итальянских властных кругах сидят персонажи, которые <…> постоянно требуют новых санкций против России и продолжают изъясняться на языке жалких рабов. Кто забывает историю, тот ставит под удар нас и наше будущее. А нами правят люди, которые цинично ее коверкают!" — воскликнул Саламоне.
Накануне Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Премьер-министр Словакии назвал себя "паршивой овцой" среди европейских лидеров, поскольку отказывается следовать диктату Брюсселя.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
"Все из-за Зеленского!": на Западе напугались решению Киева против России
07:16
 
ЕСРоберт ФицоБрюссельМировая экономикаСЛОВАКИЯМОСКВАОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала