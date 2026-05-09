https://1prime.ru/20260509/gosdep-869801556.html

Госдеп обеспокоен задержкой финансирования Тайванем военных расходов

Госдеп обеспокоен задержкой финансирования Тайванем военных расходов - 09.05.2026, ПРАЙМ

Госдеп обеспокоен задержкой финансирования Тайванем военных расходов

Госдеп США выразил обеспокоенность из-за возможных задержек с финансированием Тайванем своих военных расходов на фоне принятия островом сокращенной версии... | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T05:28+0300

2026-05-09T05:28+0300

2026-05-09T05:53+0300

экономика

мировая экономика

россия

тайвань

сша

пекин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869801556.jpg?1778295233

ВАШИНГТОН, 9 мая - ПРАЙМ. Госдеп США выразил обеспокоенность из-за возможных задержек с финансированием Тайванем своих военных расходов на фоне принятия островом сокращенной версии дополнительного военного бюджета. Ранее законодательный юань (однопалатный парламент) Тайваня большинством голосов принял дополнительный законопроект о финансировании закупок отдельных партий американской военной техники в размере 24,8 миллиарда долларов США. "Хотя принятие этого специального оборонного бюджета после непродуктивной задержки внушает оптимизм, США считают, что дальнейшие задержки с финансированием остальных предложенных оборонительных средств стали бы уступкой Коммунистической партии Китая", - заявил представитель госдепа, слова которого приводит агентство Рейтер. Правящая на острове Демократическая прогрессивная партия (ДПП) во главе с Лай Циндэ ранее предложила дополнительный военный бюджет в размере 1,25 триллиона новых тайваньских долларов (40 миллиардов долларов США). Но контролируемый оппозицией парламент Тайваня неоднократно блокировал его принятие и представлял свой вариант бюджета. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.

тайвань

сша

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, тайвань, сша, пекин