Госдеп обеспокоен задержкой финансирования Тайванем военных расходов - 09.05.2026, ПРАЙМ
Госдеп обеспокоен задержкой финансирования Тайванем военных расходов
2026-05-09T05:28+0300
2026-05-09T05:53+0300
экономика
мировая экономика
россия
тайвань
сша
пекин
05:28 09.05.2026 (обновлено: 05:53 09.05.2026)
 
ВАШИНГТОН, 9 мая - ПРАЙМ. Госдеп США выразил обеспокоенность из-за возможных задержек с финансированием Тайванем своих военных расходов на фоне принятия островом сокращенной версии дополнительного военного бюджета.
Ранее законодательный юань (однопалатный парламент) Тайваня большинством голосов принял дополнительный законопроект о финансировании закупок отдельных партий американской военной техники в размере 24,8 миллиарда долларов США.
"Хотя принятие этого специального оборонного бюджета после непродуктивной задержки внушает оптимизм, США считают, что дальнейшие задержки с финансированием остальных предложенных оборонительных средств стали бы уступкой Коммунистической партии Китая", - заявил представитель госдепа, слова которого приводит агентство Рейтер.
Правящая на острове Демократическая прогрессивная партия (ДПП) во главе с Лай Циндэ ранее предложила дополнительный военный бюджет в размере 1,25 триллиона новых тайваньских долларов (40 миллиардов долларов США). Но контролируемый оппозицией парламент Тайваня неоднократно блокировал его принятие и представлял свой вариант бюджета.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
 
