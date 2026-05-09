"Она не победила". На Западе поразились словам Каллас о Дне Победы

Пользователи Facebook* активно обсуждают заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, в котором она объясняет, что Эстония не отмечает День Победы 9 мая...

2026-05-09T17:09+0300

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Пользователи Facebook* активно обсуждают заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, в котором она объясняет, что Эстония не отмечает День Победы 9 мая из-за действий советского лидера Иосифа Сталина. "Эстония не победила, она воевала на стороне нацистов, считала их освободителями и у нее также была своя дивизия СС. Короче говоря, Эстония была и остается нацистской страной, проигравшей Вторую мировую войну", — отметил Marko Kozic."Вполне понятно, поскольку она является потомком эстонских членов СС", — высказался Hubert Jemny."Видимо, она бы предпочла лагеря Освенцим или Берген", — предположил Vincent Gatt."Её (Каллас — прим. ред.) семья была пророссийской. Её отец был директором банка в СССР. Чтобы получить такую ​​работу, нужно было быть большим другом системы. Так что у семьи Каллас всё было хорошо", — напомнил Ed Meesen.Накануне Кая Каллас отметила, что Эстония не празднует этот день, поскольку, по её словам, Сталин лишил эстонцев возможности жить свободно и независимо, что якобы привело к "жестокости и страданиям". Официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала высказывание главы европейской дипломатии глупостью.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ

