"Она не победила". На Западе поразились словам Каллас о Дне Победы - 09.05.2026, ПРАЙМ
"Она не победила". На Западе поразились словам Каллас о Дне Победы
Пользователи Facebook* активно обсуждают заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, в котором она объясняет, что Эстония не отмечает День Победы 9 мая... | 09.05.2026, ПРАЙМ
"Она не победила". На Западе поразились словам Каллас о Дне Победы

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Пользователи Facebook* активно обсуждают заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, в котором она объясняет, что Эстония не отмечает День Победы 9 мая из-за действий советского лидера Иосифа Сталина.
"Эстония не победила, она воевала на стороне нацистов, считала их освободителями и у нее также была своя дивизия СС. Короче говоря, Эстония была и остается нацистской страной, проигравшей Вторую мировую войну", — отметил Marko Kozic.
"Вполне понятно, поскольку она является потомком эстонских членов СС", — высказался Hubert Jemny.
"Видимо, она бы предпочла лагеря Освенцим или Берген", — предположил Vincent Gatt.
"Её (Каллас — прим. ред.) семья была пророссийской. Её отец был директором банка в СССР. Чтобы получить такую ​​работу, нужно было быть большим другом системы. Так что у семьи Каллас всё было хорошо", — напомнил Ed Meesen.
Накануне Кая Каллас отметила, что Эстония не празднует этот день, поскольку, по её словам, Сталин лишил эстонцев возможности жить свободно и независимо, что якобы привело к "жестокости и страданиям".
Официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала высказывание главы европейской дипломатии глупостью.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
