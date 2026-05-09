Китай в январе-апреле нарастил импорт нефти на 1,3%

2026-05-09T07:35+0300

ПЕКИН, 9 мая - ПРАЙМ. Китай по итогам января - апреля 2026 года нарастил импорт нефти в натуральном выражении на 1,3% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, при этом сократил импорт природного газа и угля на 6,2% и 2,1% соответственно, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. Импорт нефти Китаем в январе - апреле вырос на 1,3% в годовом выражении, до 185,29 миллиона тонн. В стоимостном выражении закупка обошлась стране в 100,857 миллиарда долларов, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Согласно данным таможни, в апреле Китай импортировал 38,47 миллиона тонн нефти на 28,62 миллиарда долларов. Объем импорта природного газа за первые четыре месяца 2026 года сократился на 6,2% в годовом выражении и составил 36,53 миллиона тонн. В стоимостном выражении показатель снизился на 15,1%, до 15,23 миллиарда долларов. В апреле Китай импортировал 8,418 миллиона тонн природного газа на 3,6 миллиарда долларов. Импорт угля за январь - апрель снизился на 2,1% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом и составил 149,4 миллиона тонн. Закупки обошлись Китаю в 11,36 миллиарда долларов (в стоимостном выражении снижение составило 5,9%). В апреле Китай импортировал 33,08 миллиона тонн угля на 2,6 миллиарда долларов. Ранее ведомство сообщало, что по итогам 2025 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 4,4%, до 577,726 миллиона тонн, импорт природного газа снизился на 2,8% - до 127,865 миллиона тонн, ввоз угля упал на 9,6%, до 490,27 миллиона тонн.

