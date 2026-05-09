https://1prime.ru/20260509/komary-869810253.html
Биолог рассказала о способах борьбы с комарами
Биолог рассказала о способах борьбы с комарами - 09.05.2026, ПРАЙМ
Биолог рассказала о способах борьбы с комарами
Ароматические масла цитронеллы и гвоздики можно использовать для борьбы с комарами, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук... | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T18:08+0300
2026-05-09T18:08+0300
2026-05-09T18:23+0300
здоровье
общество
мгу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861391047_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_d315ad9bf0754a2d121424284a9fe1f7.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Ароматические масла цитронеллы и гвоздики можно использовать для борьбы с комарами, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский сообщил РИА Новости, что первая волна комаров в Центральной России ожидается во второй половине мая - начале июня. "Из народной медицины можно использовать аромомасла цитронеллы или гвоздики", - сказала "Газете.Ru" Лялина. Биолог отметила, что лучше всего для борьбы с насекомыми использовать комплексный подход, включающий ультрафиолетовые UV-ловушки, фумигаторы с эфирными маслами и сетки "Антикошка". Самыми безопасными способами Лялина назвала механические барьеры и электрические мухобойки, а аэрозоли посоветовала выбирать без запаха на основе пиретроидов. По словам биолога, после распыления аэрозоля стоит на 15-30 минут уйти из комнаты, а перед возвращением проветривать помещение. Кроме того, она рекомендовала накрыть еду и посуду, а также убрать детей и животных из зоны обработки. В апреле доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского университета Владимир Зрянин заявил РИА Новости, что снежная зима может спровоцировать увеличению численности комаров, чьи личинки были защищены от промерзания.
https://1prime.ru/20260410/rossija-869043371.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861391047_156:0:2843:2015_1920x0_80_0_0_d1d4251681c1ca599e4d759294bd2565.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество , мгу
Биолог рассказала о способах борьбы с комарами
Биолог Лялина: для борьбы с комарами можно использовать масла цитронеллы и гвоздики
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Ароматические масла цитронеллы и гвоздики можно использовать для борьбы с комарами, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.
Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ
Вадим Марьинский сообщил РИА Новости, что первая волна комаров в Центральной России ожидается во второй половине мая - начале июня.
"Из народной медицины можно использовать аромомасла цитронеллы или гвоздики", - сказала "Газете.Ru" Лялина.
Биолог отметила, что лучше всего для борьбы с насекомыми использовать комплексный подход, включающий ультрафиолетовые UV-ловушки, фумигаторы с эфирными маслами и сетки "Антикошка".
Самыми безопасными способами Лялина назвала механические барьеры и электрические мухобойки, а аэрозоли посоветовала выбирать без запаха на основе пиретроидов.
По словам биолога, после распыления аэрозоля стоит на 15-30 минут уйти из комнаты, а перед возвращением проветривать помещение. Кроме того, она рекомендовала накрыть еду и посуду, а также убрать детей и животных из зоны обработки.
В апреле доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского университета Владимир Зрянин заявил РИА Новости, что снежная зима может спровоцировать увеличению численности комаров, чьи личинки были защищены от промерзания.
Эксперт рассказала, когда в Центральной России появятся комары