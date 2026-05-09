Биолог рассказала о способах борьбы с комарами - 09.05.2026, ПРАЙМ
Биолог рассказала о способах борьбы с комарами
18:08 09.05.2026 (обновлено: 18:23 09.05.2026)
 
Биолог рассказала о способах борьбы с комарами

Биолог Лялина: для борьбы с комарами можно использовать масла цитронеллы и гвоздики

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Ароматические масла цитронеллы и гвоздики можно использовать для борьбы с комарами, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.
Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский сообщил РИА Новости, что первая волна комаров в Центральной России ожидается во второй половине мая - начале июня.
"Из народной медицины можно использовать аромомасла цитронеллы или гвоздики", - сказала "Газете.Ru" Лялина.
Биолог отметила, что лучше всего для борьбы с насекомыми использовать комплексный подход, включающий ультрафиолетовые UV-ловушки, фумигаторы с эфирными маслами и сетки "Антикошка".
Самыми безопасными способами Лялина назвала механические барьеры и электрические мухобойки, а аэрозоли посоветовала выбирать без запаха на основе пиретроидов.
По словам биолога, после распыления аэрозоля стоит на 15-30 минут уйти из комнаты, а перед возвращением проветривать помещение. Кроме того, она рекомендовала накрыть еду и посуду, а также убрать детей и животных из зоны обработки.
В апреле доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского университета Владимир Зрянин заявил РИА Новости, что снежная зима может спровоцировать увеличению численности комаров, чьи личинки были защищены от промерзания.
