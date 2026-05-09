Биолог рассказала о способах борьбы с комарами

2026-05-09T18:08+0300

здоровье

общество

мгу

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Ароматические масла цитронеллы и гвоздики можно использовать для борьбы с комарами, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский сообщил РИА Новости, что первая волна комаров в Центральной России ожидается во второй половине мая - начале июня. "Из народной медицины можно использовать аромомасла цитронеллы или гвоздики", - сказала "Газете.Ru" Лялина. Биолог отметила, что лучше всего для борьбы с насекомыми использовать комплексный подход, включающий ультрафиолетовые UV-ловушки, фумигаторы с эфирными маслами и сетки "Антикошка". Самыми безопасными способами Лялина назвала механические барьеры и электрические мухобойки, а аэрозоли посоветовала выбирать без запаха на основе пиретроидов. По словам биолога, после распыления аэрозоля стоит на 15-30 минут уйти из комнаты, а перед возвращением проветривать помещение. Кроме того, она рекомендовала накрыть еду и посуду, а также убрать детей и животных из зоны обработки. В апреле доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского университета Владимир Зрянин заявил РИА Новости, что снежная зима может спровоцировать увеличению численности комаров, чьи личинки были защищены от промерзания.

