https://1prime.ru/20260509/kredit-869811780.html
В Словакии считают, что кредит ЕС Киеву окажется даром - 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T20:08+0300
МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. Кредит стран ЕС Киеву на 90 миллиардов евро окажется просто даром, потому что Украина его не выплатит, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. "Я считаю, что эти 90 миллиардов евро – это не кредит, это будет дар, поскольку не думаю, что Украина сможет его выплатить ", - сказал он. По словам политика, Братислава не поддерживает закупку вооружений для Украины и выделение ей этого кредита. При этом он отметил, что передача такой значительной суммы нанесет удар по экономике стран его согласовавших, и даже Словакия подвергнется косвенному экономическому воздействию. "Я слышал, что… (Владимир - ред.) Зеленский уже хочет новый заем, новые средства, поэтому не знаю, до каких пор можно предоставлять такие большие денежные суммы, чтобы мы в ЕС не ощутили это как серьезную проблему", - добавил он. Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Вице-спикер парламента Словакии Гашпар: Киев не сможет выплатить Европе кредит в €90 млрд