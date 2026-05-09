Лавров заявил, что Киев никогда не был договороспособен - 09.05.2026, ПРАЙМ
Лавров заявил, что Киев никогда не был договороспособен
2026-05-09T18:57+0300
2026-05-09T19:09+0300
18:57 09.05.2026 (обновлено: 19:09 09.05.2026)
 
Лавров заявил, что Киев никогда не был договороспособен

Глава МИД Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен

МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. Киевский режим никогда не был договороспособен, в этом нет никакого сюрприза, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Они никогда не были договороспособны. Никогда", - сказал министр ИС "Вести".
Как он подчеркнул, такая ситуация наблюдалась с момента госпереворота на Украине, продолжая минскими договоренностями и стамбульскими договоренностями в апреле 2022 года.
"Никакого сюрприза в недоговороспособности киевского режима я не усматриваю", - резюмировал Лавров.
