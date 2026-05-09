Лавров заявил, что Киев никогда не был договороспособен

2026-05-09T18:57+0300

МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. Киевский режим никогда не был договороспособен, в этом нет никакого сюрприза, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Они никогда не были договороспособны. Никогда", - сказал министр ИС "Вести". Как он подчеркнул, такая ситуация наблюдалась с момента госпереворота на Украине, продолжая минскими договоренностями и стамбульскими договоренностями в апреле 2022 года. "Никакого сюрприза в недоговороспособности киевского режима я не усматриваю", - резюмировал Лавров.

