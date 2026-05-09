https://1prime.ru/20260509/likhachev--869805657.html

Лихачев отметил вклад атомщиков в укрепление обороноспособности страны

Лихачев отметил вклад атомщиков в укрепление обороноспособности страны - 09.05.2026, ПРАЙМ

Лихачев отметил вклад атомщиков в укрепление обороноспособности страны

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев поздравил сотрудников и ветеранов атомной отрасли России с Днем Победы, и отметил, что... | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T12:03+0300

2026-05-09T12:03+0300

2026-05-09T12:03+0300

россия

алексей лихачев

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864999017_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6fe75cfbc1152afd10ac8fe97af59c5e.jpg

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев поздравил сотрудников и ветеранов атомной отрасли России с Днем Победы, и отметил, что отечественные атомщики продолжают укреплять обороноспособность и технологический суверенитет страны. "День Победы в 1945 году открыл новую страницу в истории человечества. Мы осознали ценность мира и поняли, какой высокой ценой он нам достался. Чтобы не допустить нового нападения на нашу страну, мы укрепляли его мощь и безопасность, создав надежный ядерный щит. Мы всегда будем помнить о героическом подвиге защитников Родины и тех, кто создавал атомную промышленность. И передадим эту память нашим детям и внукам", - отметил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома". Он подчеркнул вклад нынешнего поколения атомщиков в усиление обороноспособности России. "Сегодня, когда России снова приходится отстаивать свое право на независимость и защищать своих граждан, наша великая история вдохновляет и наполняет силами бойцов на линии фронта и всех, кто трудится в тылу. Российские атомщики продолжают укреплять обороноспособность и технологический суверенитет страны. Мы поддерживаем семьи наших товарищей, находящихся на поле боя, и верим, что все вместе мы преодолеем угрозы, которым подвергается наша Родина. Ваш опыт и ваши достижения служат для нас примером и образцом для подражания", - отметил Лихачев.

https://1prime.ru/20260508/busher-869785101.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, алексей лихачев, росатом