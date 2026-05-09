Лихачев отметил вклад атомщиков в укрепление обороноспособности страны
2026-05-09T12:03+0300
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев поздравил сотрудников и ветеранов атомной отрасли России с Днем Победы, и отметил, что отечественные атомщики продолжают укреплять обороноспособность и технологический суверенитет страны. "День Победы в 1945 году открыл новую страницу в истории человечества. Мы осознали ценность мира и поняли, какой высокой ценой он нам достался. Чтобы не допустить нового нападения на нашу страну, мы укрепляли его мощь и безопасность, создав надежный ядерный щит. Мы всегда будем помнить о героическом подвиге защитников Родины и тех, кто создавал атомную промышленность. И передадим эту память нашим детям и внукам", - отметил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома". Он подчеркнул вклад нынешнего поколения атомщиков в усиление обороноспособности России. "Сегодня, когда России снова приходится отстаивать свое право на независимость и защищать своих граждан, наша великая история вдохновляет и наполняет силами бойцов на линии фронта и всех, кто трудится в тылу. Российские атомщики продолжают укреплять обороноспособность и технологический суверенитет страны. Мы поддерживаем семьи наших товарищей, находящихся на поле боя, и верим, что все вместе мы преодолеем угрозы, которым подвергается наша Родина. Ваш опыт и ваши достижения служат для нас примером и образцом для подражания", - отметил Лихачев.
