Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев отметил вклад атомщиков в укрепление обороноспособности страны - 09.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260509/likhachev--869805657.html
Лихачев отметил вклад атомщиков в укрепление обороноспособности страны
Лихачев отметил вклад атомщиков в укрепление обороноспособности страны - 09.05.2026, ПРАЙМ
Лихачев отметил вклад атомщиков в укрепление обороноспособности страны
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев поздравил сотрудников и ветеранов атомной отрасли России с Днем Победы, и отметил, что... | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T12:03+0300
2026-05-09T12:03+0300
россия
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864999017_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6fe75cfbc1152afd10ac8fe97af59c5e.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев поздравил сотрудников и ветеранов атомной отрасли России с Днем Победы, и отметил, что отечественные атомщики продолжают укреплять обороноспособность и технологический суверенитет страны. "День Победы в 1945 году открыл новую страницу в истории человечества. Мы осознали ценность мира и поняли, какой высокой ценой он нам достался. Чтобы не допустить нового нападения на нашу страну, мы укрепляли его мощь и безопасность, создав надежный ядерный щит. Мы всегда будем помнить о героическом подвиге защитников Родины и тех, кто создавал атомную промышленность. И передадим эту память нашим детям и внукам", - отметил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома". Он подчеркнул вклад нынешнего поколения атомщиков в усиление обороноспособности России. "Сегодня, когда России снова приходится отстаивать свое право на независимость и защищать своих граждан, наша великая история вдохновляет и наполняет силами бойцов на линии фронта и всех, кто трудится в тылу. Российские атомщики продолжают укреплять обороноспособность и технологический суверенитет страны. Мы поддерживаем семьи наших товарищей, находящихся на поле боя, и верим, что все вместе мы преодолеем угрозы, которым подвергается наша Родина. Ваш опыт и ваши достижения служат для нас примером и образцом для подражания", - отметил Лихачев.
https://1prime.ru/20260508/busher-869785101.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864999017_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3ac64ed1c0e8a0e55d77acecc08fe7dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
12:03 09.05.2026
 
Лихачев отметил вклад атомщиков в укрепление обороноспособности страны

Лихачев: атомщики продолжают укреплять обороноспособность России

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев поздравил сотрудников и ветеранов атомной отрасли России с Днем Победы, и отметил, что отечественные атомщики продолжают укреплять обороноспособность и технологический суверенитет страны.
"День Победы в 1945 году открыл новую страницу в истории человечества. Мы осознали ценность мира и поняли, какой высокой ценой он нам достался. Чтобы не допустить нового нападения на нашу страну, мы укрепляли его мощь и безопасность, создав надежный ядерный щит. Мы всегда будем помнить о героическом подвиге защитников Родины и тех, кто создавал атомную промышленность. И передадим эту память нашим детям и внукам", - отметил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".
Он подчеркнул вклад нынешнего поколения атомщиков в усиление обороноспособности России.
"Сегодня, когда России снова приходится отстаивать свое право на независимость и защищать своих граждан, наша великая история вдохновляет и наполняет силами бойцов на линии фронта и всех, кто трудится в тылу. Российские атомщики продолжают укреплять обороноспособность и технологический суверенитет страны. Мы поддерживаем семьи наших товарищей, находящихся на поле боя, и верим, что все вместе мы преодолеем угрозы, которым подвергается наша Родина. Ваш опыт и ваши достижения служат для нас примером и образцом для подражания", - отметил Лихачев.
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
Россия не наблюдает атак в окрестностях АЭС "Бушер" в Иране, заявил Лихачев
Вчера, 17:14
 
РОССИЯАлексей ЛихачевРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала