"Росатом" не будет работать с Siemens, заявил Лихачев - 09.05.2026, ПРАЙМ
"Росатом" не будет работать с Siemens, заявил Лихачев
Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил в субботу, что российская атомная госкорпорация не будет работать с немецким Siemens, они "непотребно" вели себя как... | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T14:45+0300
энергетика
алексей лихачев
siemens
росатом
алексей лихачев, siemens, росатом
14:45 09.05.2026
 
"Росатом" не будет работать с Siemens, заявил Лихачев

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил в субботу, что российская атомная госкорпорация не будет работать с немецким Siemens, они "непотребно" вели себя как поставщики.
Немцы, отказавшись от своей атомной энергетики, "в обозримом будущем потеряли любую свою роль на глобальном рынке", сказал Лихачев журналистам в Кремле.
"Еще и ухудшили совершенно, извините за слово, непотребным поведением в качестве наших поставщиков, я имею в виду Siemens. Мы не будем с ними работать. Мы нашли замену и у себя, и в дружественных странах, и весь комплекс решений и по системам управления, АСУ ТП, по электротехнике, по системе выдачи мощности теперь ориентирован у нас, и за рубежом, и в России исключительно на решения, не связанные с Siemens", - подчеркнул Лихачев.
Лихачев отметил вклад атомщиков в укрепление обороноспособности страны
ЭнергетикаАлексей ЛихачевSiemensРосатом
 
 
