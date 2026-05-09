Лихачев оценил поставки топлива в Словакию для АЭС - 09.05.2026, ПРАЙМ
Лихачев оценил поставки топлива в Словакию для АЭС
2026-05-09T14:45+0300
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. "Росатом" плодотворно работает со Словакией по поставкам топлива для АЭС, на 2026 год объем поставок составляет 160 миллионов евро, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы много десятилетий плодотворно работаем. У нас не только сегодня поставки идут, объем этого года 160 миллионов евро, у нас до середины примерно 2030-х годов существуют договоренности о системных поставках улучшенного уже по высшим показателям эффективности топлива", - сказал Лихачев журналистам в Кремле.
Лихачев: объем поставок топлива для АЭС в Словакию составляет 160 млн евро

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. "Росатом" плодотворно работает со Словакией по поставкам топлива для АЭС, на 2026 год объем поставок составляет 160 миллионов евро, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы много десятилетий плодотворно работаем. У нас не только сегодня поставки идут, объем этого года 160 миллионов евро, у нас до середины примерно 2030-х годов существуют договоренности о системных поставках улучшенного уже по высшим показателям эффективности топлива", - сказал Лихачев журналистам в Кремле.
