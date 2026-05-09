"Росатом" готов принять участие в строительстве новых блоков АЭС в Словакии - 09.05.2026, ПРАЙМ
"Росатом" готов принять участие в строительстве новых блоков АЭС в Словакии
2026-05-09T15:22+0300
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. "Росатом" готов в любом формате принять участие в строительстве новых блоков АЭС в Словакии, предложит свои варианты, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Он сообщил, что "Росатому" известно о планах Словакии увеличить атомную генерацию, которая сейчас в стране составляет 60%, и о планах строительства блоков гигаваттной мощности. "Готовы в этом принять участие в любом формате", - сказал Лихачев журналистам в Кремле. Он рассказал, что "Росатом" умеет работать в формате EPC, то есть генерального подрядчика на объекте. Также госкорпорации имеет опыт работы в формате "строй и управляй", как это реализуется на АЭС "Аккую" в Турции и в формате поставщика ключевых ядерных технологий и топлива, как в Индии и в Китае. "Будем обсуждать, предлагать возможность нашего участия в этом проекте, когда правительство Словакии созреет до его реализации", - добавил Лихачев.
15:22 09.05.2026
 
Лихачев: "Росатом" готов участвовать в строительстве АЭС в Словакии в любом формате

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. "Росатом" готов в любом формате принять участие в строительстве новых блоков АЭС в Словакии, предложит свои варианты, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
Он сообщил, что "Росатому" известно о планах Словакии увеличить атомную генерацию, которая сейчас в стране составляет 60%, и о планах строительства блоков гигаваттной мощности.
"Готовы в этом принять участие в любом формате", - сказал Лихачев журналистам в Кремле.
Он рассказал, что "Росатом" умеет работать в формате EPC, то есть генерального подрядчика на объекте. Также госкорпорации имеет опыт работы в формате "строй и управляй", как это реализуется на АЭС "Аккую" в Турции и в формате поставщика ключевых ядерных технологий и топлива, как в Индии и в Китае.
"Будем обсуждать, предлагать возможность нашего участия в этом проекте, когда правительство Словакии созреет до его реализации", - добавил Лихачев.
АЭС Пакш-2, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
Лихачев рассказал о работах по АЭС "Пакш — 2" в Венгрии
