"Росатом" готов принять участие в строительстве новых блоков АЭС в Словакии

2026-05-09T15:22+0300

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. "Росатом" готов в любом формате принять участие в строительстве новых блоков АЭС в Словакии, предложит свои варианты, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Он сообщил, что "Росатому" известно о планах Словакии увеличить атомную генерацию, которая сейчас в стране составляет 60%, и о планах строительства блоков гигаваттной мощности. "Готовы в этом принять участие в любом формате", - сказал Лихачев журналистам в Кремле. Он рассказал, что "Росатом" умеет работать в формате EPC, то есть генерального подрядчика на объекте. Также госкорпорации имеет опыт работы в формате "строй и управляй", как это реализуется на АЭС "Аккую" в Турции и в формате поставщика ключевых ядерных технологий и топлива, как в Индии и в Китае. "Будем обсуждать, предлагать возможность нашего участия в этом проекте, когда правительство Словакии созреет до его реализации", - добавил Лихачев.

