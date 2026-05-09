https://1prime.ru/20260509/mintrans-869806414.html
Минтранс оценил ситуацию в аэропортах юга России
Минтранс оценил ситуацию в аэропортах юга России - 09.05.2026, ПРАЙМ
Минтранс оценил ситуацию в аэропортах юга России
Ситуация в аэропортах юга России остается штатной, пассажирам предоставляются положенные по закону услуги, сообщил Минтранс РФ. | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T13:20+0300
2026-05-09T13:20+0300
2026-05-09T13:20+0300
бизнес
россия
рф
ростов-на-дону
виталий савельев
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_97a4f0683b873e9466c9a61eedc7252e.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Ситуация в аэропортах юга России остается штатной, пассажирам предоставляются положенные по закону услуги, сообщил Минтранс РФ. Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами Юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено. "Ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная. Пассажирам в полном объеме предоставляются необходимые услуги, согласно Федеральным авиационным правилам ФАП-82", - говорится в сообщении. Авиакомпании ведут работу по замене самолетов на этих направлениях на более вместительные типы, в том числе широкофюзеляжные, отметили в Минтрансе. Специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения продолжают настраивать оборудование для осуществления полетов в Ростовской зоне в полном объеме, добавили там. "Оперативный штаб, созданный на базе Минтранса по поручению заместителя председателя правительства Виталия Савельева, продолжает круглосуточную работу", - указано в пресс-релизе.
https://1prime.ru/20260508/mintrans-869788410.html
рф
ростов-на-дону
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_0a18bdb3daa1837c01b89ac8b15b0634.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, ростов-на-дону, виталий савельев
Бизнес, РОССИЯ, РФ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, Виталий Савельев
Минтранс оценил ситуацию в аэропортах юга России
Минтранс: ситуация в аэропортах юга России остается штатной
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Ситуация в аэропортах юга России остается штатной, пассажирам предоставляются положенные по закону услуги, сообщил Минтранс РФ.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону
. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами Юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.
"Ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная. Пассажирам в полном объеме предоставляются необходимые услуги, согласно Федеральным авиационным правилам ФАП-82", - говорится в сообщении.
Авиакомпании ведут работу по замене самолетов на этих направлениях на более вместительные типы, в том числе широкофюзеляжные, отметили в Минтрансе.
Специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения продолжают настраивать оборудование для осуществления полетов в Ростовской зоне в полном объеме, добавили там.
"Оперативный штаб, созданный на базе Минтранса по поручению заместителя председателя правительства Виталия Савельева
, продолжает круглосуточную работу", - указано в пресс-релизе.
Минтранс: рекомендации по работе с пассажирами продолжают действовать