Минтранс оценил ситуацию в аэропортах юга России - 09.05.2026, ПРАЙМ
Минтранс оценил ситуацию в аэропортах юга России
Ситуация в аэропортах юга России остается штатной, пассажирам предоставляются положенные по закону услуги, сообщил Минтранс РФ. | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T13:20+0300
13:20 09.05.2026
 
Минтранс: ситуация в аэропортах юга России остается штатной

© flickr.com / clidstromBoeing 737
Boeing 737. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Ситуация в аэропортах юга России остается штатной, пассажирам предоставляются положенные по закону услуги, сообщил Минтранс РФ.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами Юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.
"Ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная. Пассажирам в полном объеме предоставляются необходимые услуги, согласно Федеральным авиационным правилам ФАП-82", - говорится в сообщении.
Авиакомпании ведут работу по замене самолетов на этих направлениях на более вместительные типы, в том числе широкофюзеляжные, отметили в Минтрансе.
Специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения продолжают настраивать оборудование для осуществления полетов в Ростовской зоне в полном объеме, добавили там.
"Оперативный штаб, созданный на базе Минтранса по поручению заместителя председателя правительства Виталия Савельева, продолжает круглосуточную работу", - указано в пресс-релизе.
Пассажиры в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
Минтранс: рекомендации по работе с пассажирами продолжают действовать
Вчера, 18:39
 
