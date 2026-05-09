Минтранс оценил ситуацию в аэропортах юга России

https://1prime.ru/20260509/mintrans-869806414.html

Ситуация в аэропортах юга России остается штатной, пассажирам предоставляются положенные по закону услуги, сообщил Минтранс РФ. | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T13:20+0300

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Ситуация в аэропортах юга России остается штатной, пассажирам предоставляются положенные по закону услуги, сообщил Минтранс РФ. Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами Юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено. "Ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная. Пассажирам в полном объеме предоставляются необходимые услуги, согласно Федеральным авиационным правилам ФАП-82", - говорится в сообщении. Авиакомпании ведут работу по замене самолетов на этих направлениях на более вместительные типы, в том числе широкофюзеляжные, отметили в Минтрансе. Специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения продолжают настраивать оборудование для осуществления полетов в Ростовской зоне в полном объеме, добавили там. "Оперативный штаб, созданный на базе Минтранса по поручению заместителя председателя правительства Виталия Савельева, продолжает круглосуточную работу", - указано в пресс-релизе.

