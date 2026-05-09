Минцифры сообщило о восстановлении доступа к интернет-ресурсам в Москве - 09.05.2026, ПРАЙМ
Минцифры сообщило о восстановлении доступа к интернет-ресурсам в Москве
2026-05-09T12:40+0300
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Интернет-ресурсы, не входящие в "белый список", будут доступны в Москве в полном объеме с 13.00 мск, рассказало Минцифры в своем канале на платформе "Макс". "Операторы связи восстанавливают доступ абонентов к привычным сервисам. Пока работает "белый список" сайтов, с 13:00 все ресурсы будут доступны в полном объеме", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме. Уточняется, что при непосредственных угрозах безопасности могут точечно вводиться ограничительные меры. В таком случае операторы оперативно предупредят абонентов.
12:40 09.05.2026
 
Минцифры сообщило о восстановлении доступа к интернет-ресурсам в Москве

Ресурсы вне "белого списка" станут доступны в Москве в полном объеме с часа дня

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Интернет-ресурсы, не входящие в "белый список", будут доступны в Москве в полном объеме с 13.00 мск, рассказало Минцифры в своем канале на платформе "Макс".
"Операторы связи восстанавливают доступ абонентов к привычным сервисам. Пока работает "белый список" сайтов, с 13:00 все ресурсы будут доступны в полном объеме", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме. Уточняется, что при непосредственных угрозах безопасности могут точечно вводиться ограничительные меры. В таком случае операторы оперативно предупредят абонентов.
