Минцифры сообщило о восстановлении доступа к интернет-ресурсам в Москве

Интернет-ресурсы, не входящие в "белый список", будут доступны в Москве в полном объеме с 13.00 мск, рассказало Минцифры в своем канале на платформе "Макс".

2026-05-09T12:40+0300

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Интернет-ресурсы, не входящие в "белый список", будут доступны в Москве в полном объеме с 13.00 мск, рассказало Минцифры в своем канале на платформе "Макс". "Операторы связи восстанавливают доступ абонентов к привычным сервисам. Пока работает "белый список" сайтов, с 13:00 все ресурсы будут доступны в полном объеме", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме. Уточняется, что при непосредственных угрозах безопасности могут точечно вводиться ограничительные меры. В таком случае операторы оперативно предупредят абонентов.

