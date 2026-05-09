https://1prime.ru/20260509/mintsifry-869806117.html
Минцифры сообщило о восстановлении доступа к интернет-ресурсам в Москве
Минцифры сообщило о восстановлении доступа к интернет-ресурсам в Москве - 09.05.2026, ПРАЙМ
Минцифры сообщило о восстановлении доступа к интернет-ресурсам в Москве
Интернет-ресурсы, не входящие в "белый список", будут доступны в Москве в полном объеме с 13.00 мск, рассказало Минцифры в своем канале на платформе "Макс". | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T12:40+0300
2026-05-09T12:40+0300
2026-05-09T12:40+0300
технологии
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/07/869735915_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2596c91403b8b07f152ddc38ed05247a.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Интернет-ресурсы, не входящие в "белый список", будут доступны в Москве в полном объеме с 13.00 мск, рассказало Минцифры в своем канале на платформе "Макс". "Операторы связи восстанавливают доступ абонентов к привычным сервисам. Пока работает "белый список" сайтов, с 13:00 все ресурсы будут доступны в полном объеме", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме. Уточняется, что при непосредственных угрозах безопасности могут точечно вводиться ограничительные меры. В таком случае операторы оперативно предупредят абонентов.
https://1prime.ru/20260509/putin-869805457.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/07/869735915_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_06a9e45dedc8a3e0cecdbf8989b6c8f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА
Минцифры сообщило о восстановлении доступа к интернет-ресурсам в Москве
Ресурсы вне "белого списка" станут доступны в Москве в полном объеме с часа дня