Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Как не перепутать настоящего сотрудника “Мосгаза” с мошенником - 09.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260509/mosgaz-869785859.html
Как не перепутать настоящего сотрудника “Мосгаза” с мошенником
Как не перепутать настоящего сотрудника “Мосгаза” с мошенником - 09.05.2026, ПРАЙМ
Как не перепутать настоящего сотрудника “Мосгаза” с мошенником
В Москве нередки случаи, когда под видом газовщиков в квартиры проникают мошенники. Чаще от их действий страдают пожилые люди — более доверчивые и отзывчивые,... | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T03:03+0300
2026-05-09T03:03+0300
мосгаз
общество
минфин
мошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863409475_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_40082abd06542ee1b1afe2e9032d8b15.jpg
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. В Москве нередки случаи, когда под видом газовщиков в квартиры проникают мошенники. Чаще от их действий страдают пожилые люди — более доверчивые и отзывчивые, особенно одинокие старики, которым некому позвонить и посоветоваться. О том, как определить настоящего сотрудника от злоумышленника, агентству “Прайм” рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.По словам эксперта, важно серьезно относиться к безопасности газа, но пускать кого угодно в квартиру нельзя. О плановых или внезапных проверках “Мосгаз” сообщает заранее с помощью объявлений в подъездах, листовок в почтовых ящиках, также возможен обзвон жильцов. График работ размещается на официальном сайте “Мосгаза”.Настоящий сотрудник одет в темно-синюю спецовку со светоотражающими полосками, на спине — логотип и надпись “Мосгаз”. При этом специалист обязан показать удостоверение. В нём необходимо проверить фото, герб Москвы, логотип, голограмму, срок действия, ФИО и номер сотрудника, должность и название управления, печать компании."Запомните: сотрудник МОСГАЗа во время проверки что-то продавать не будет. Отсутствие одного или нескольких элементов в удостоверении говорит о том, что, скорее всего, на пороге стоит мошенник. Такого человека нельзя пускать в дом, несмотря на его призывы, а иногда даже запугивания и шантаж", — предупреждает эксперт.Мошенники, как правило, ходят парой, их заработок заключается в навязывании платных услуг. Злоумышленники используют психологическое воздействие: торопят подписать бумаги. Всегда читайте документы прежде, чем их подписывать. Если возникают сомнения, не торопитесь с решением, лучше посоветуйтесь с родными или соседями."Если вы сомневаетесь, что перед вами реальный сотрудник, на вас давят, подгоняют с решением или слишком агрессивно предлагают что-то купить, откажитесь от оплаты и заключения каких-либо договоров. При возникновении малейших сомнений звоните по номеру 104 или в окружную службу внутридомового газового оборудования (ВДГО)", — заключила Иваткина.
https://1prime.ru/20251208/mosgaz--865323759.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863409475_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d583333f27de8e83b3f59877909613fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мосгаз, общество , минфин, мошенники
Мосгаз, Общество , Минфин, МОШЕННИКИ
03:03 09.05.2026
 
Как не перепутать настоящего сотрудника “Мосгаза” с мошенником

Эксперт Иваткина объяснила, как отличить настоящего сотрудника "Мосгаза"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк Установка автоматического запорного устройства с дистанционным управлением на газопроводе
 Установка автоматического запорного устройства с дистанционным управлением на газопроводе - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. В Москве нередки случаи, когда под видом газовщиков в квартиры проникают мошенники. Чаще от их действий страдают пожилые люди — более доверчивые и отзывчивые, особенно одинокие старики, которым некому позвонить и посоветоваться. О том, как определить настоящего сотрудника от злоумышленника, агентству “Прайм” рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.
По словам эксперта, важно серьезно относиться к безопасности газа, но пускать кого угодно в квартиру нельзя. О плановых или внезапных проверках “Мосгаз” сообщает заранее с помощью объявлений в подъездах, листовок в почтовых ящиках, также возможен обзвон жильцов. График работ размещается на официальном сайте “Мосгаза”.
Настоящий сотрудник одет в темно-синюю спецовку со светоотражающими полосками, на спине — логотип и надпись “Мосгаз”. При этом специалист обязан показать удостоверение. В нём необходимо проверить фото, герб Москвы, логотип, голограмму, срок действия, ФИО и номер сотрудника, должность и название управления, печать компании.
"Запомните: сотрудник МОСГАЗа во время проверки что-то продавать не будет. Отсутствие одного или нескольких элементов в удостоверении говорит о том, что, скорее всего, на пороге стоит мошенник. Такого человека нельзя пускать в дом, несмотря на его призывы, а иногда даже запугивания и шантаж", — предупреждает эксперт.
Мошенники, как правило, ходят парой, их заработок заключается в навязывании платных услуг. Злоумышленники используют психологическое воздействие: торопят подписать бумаги. Всегда читайте документы прежде, чем их подписывать. Если возникают сомнения, не торопитесь с решением, лучше посоветуйтесь с родными или соседями.
Газовая плита
Мосгаз рассказал о самых частых нарушениях при использовании газовых плит
8 декабря 2025, 15:44
"Если вы сомневаетесь, что перед вами реальный сотрудник, на вас давят, подгоняют с решением или слишком агрессивно предлагают что-то купить, откажитесь от оплаты и заключения каких-либо договоров. При возникновении малейших сомнений звоните по номеру 104 или в окружную службу внутридомового газового оборудования (ВДГО)", — заключила Иваткина.
 
МосгазОбществоМинфинМОШЕННИКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала