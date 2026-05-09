Как не перепутать настоящего сотрудника “Мосгаза” с мошенником

2026-05-09T03:03+0300

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. В Москве нередки случаи, когда под видом газовщиков в квартиры проникают мошенники. Чаще от их действий страдают пожилые люди — более доверчивые и отзывчивые, особенно одинокие старики, которым некому позвонить и посоветоваться. О том, как определить настоящего сотрудника от злоумышленника, агентству “Прайм” рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.По словам эксперта, важно серьезно относиться к безопасности газа, но пускать кого угодно в квартиру нельзя. О плановых или внезапных проверках “Мосгаз” сообщает заранее с помощью объявлений в подъездах, листовок в почтовых ящиках, также возможен обзвон жильцов. График работ размещается на официальном сайте “Мосгаза”.Настоящий сотрудник одет в темно-синюю спецовку со светоотражающими полосками, на спине — логотип и надпись “Мосгаз”. При этом специалист обязан показать удостоверение. В нём необходимо проверить фото, герб Москвы, логотип, голограмму, срок действия, ФИО и номер сотрудника, должность и название управления, печать компании."Запомните: сотрудник МОСГАЗа во время проверки что-то продавать не будет. Отсутствие одного или нескольких элементов в удостоверении говорит о том, что, скорее всего, на пороге стоит мошенник. Такого человека нельзя пускать в дом, несмотря на его призывы, а иногда даже запугивания и шантаж", — предупреждает эксперт.Мошенники, как правило, ходят парой, их заработок заключается в навязывании платных услуг. Злоумышленники используют психологическое воздействие: торопят подписать бумаги. Всегда читайте документы прежде, чем их подписывать. Если возникают сомнения, не торопитесь с решением, лучше посоветуйтесь с родными или соседями."Если вы сомневаетесь, что перед вами реальный сотрудник, на вас давят, подгоняют с решением или слишком агрессивно предлагают что-то купить, откажитесь от оплаты и заключения каких-либо договоров. При возникновении малейших сомнений звоните по номеру 104 или в окружную службу внутридомового газового оборудования (ВДГО)", — заключила Иваткина.

мосгаз, общество , минфин, мошенники