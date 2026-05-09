https://1prime.ru/20260509/nalog-869785567.html

Россиян предупредили об изменениях налога на доход по вкладам за 2025 год

Россиян предупредили об изменениях налога на доход по вкладам за 2025 год - 09.05.2026, ПРАЙМ

Россиян предупредили об изменениях налога на доход по вкладам за 2025 год

Не позднее 1 декабря 2026 года российским вкладчикам предстоит уплатить налог с процентных доходов по банковским депозитам, полученным в 2025 году. При этом... | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T02:02+0300

2026-05-09T02:02+0300

2026-05-09T02:02+0300

финансы

банки

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/25/841452569_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74c6d6a788f067f28cc0a519a5aaf423.jpg

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Не позднее 1 декабря 2026 года российским вкладчикам предстоит уплатить налог с процентных доходов по банковским депозитам, полученным в 2025 году. При этом действуют новые правила: процентный доход исключен из основной налоговой базы, а значит, его нельзя уменьшить на вычеты. О том, как теперь рассчитывается налог, агентству “Прайм” рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.По словам эксперта, с 2025 года процентный доход по вкладам в российских банках относится к инвестиционным доходам. Ставки налога составляют 13%, если совокупный инвестиционный доход (включая проценты) не превышает 2,4 млн рублей в год, и 15%, если он выше этой суммы. При этом не облагаются налогом проценты по рублёвым вкладам, если ставка по ним не превышала 1% годовых в течение всего года (например, по текущим и зарплатным счетам), а также доходы по счетам эскроу."ФНС самостоятельно рассчитает сумму налога на основе данных от банков, вычтет необлагаемый доход и пришлёт уведомление. Нужно иметь в виду, что с 2025 года налоговые вычеты к доходам по вкладам больше не применяются", — пояснил Хаминский.Необлагаемая сумма процентов за 2025 год составила 210 тысяч рублей. Она рассчитывается по формуле: 1 миллион рублей × максимальная ключевая ставка ЦБ в году. В 2025 году максимальная ставка составляла 21%, поэтому необлагаемый лимит — 210 тысяч рублей. Если общая сумма процентов по всем вкладам за год не превысила этот порог, налог платить не нужно. Всё, что сверху, облагается НДФЛ по ставке 13 или 15% в зависимости от общей суммы инвестиционного дохода, начиная с превышения лимита.Эксперт приводит условный пример расчёта налога. Допустим, налогоплательщик получил в 2025 году зарплату и премии на 3 миллиона рублей, а также проценты по вкладам после вычета необлагаемой суммы (210 тысяч рублей) в размере 100 тысяч рублей. Зарплата и премии в 3 миллиона рублей будут облагаться по ставке 13% до достижения порога в 2,4 миллиона рублей и по ставке 15% со сверхдохода. НДФЛ с зарплаты и премий составит 402 тысяч рублей. Доход в виде процентов по вкладам (100 тысяч рублей, то есть менее 2,4 миллиона рублей) будет облагаться отдельно по ставке 13% — это 13 тысяч рублей. Общая сумма налога к уплате — 415 тысяч рублей.

https://1prime.ru/20260506/sverkhdokhody-869680207.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, фнс россии