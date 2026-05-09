Россия и Лаос расширят сотрудничество в электроэнергетике, заявил Новак

Россия и Лаос заинтересованы в расширении сотрудничества в области электроэнергетики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

2026-05-09T18:33+0300

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия и Лаос заинтересованы в расширении сотрудничества в области электроэнергетики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Большой есть потенциал, в том числе и в развитии торгово-экономических отношений, в реализации энергетических проектов. Наша страна, как известно, участвовала в строительстве, ремонтах, поставках оборудования гидроэлектростанций. Это тоже сегодня обсуждалось, заинтересованы и лаосские партнеры в расширении сотрудничества в этом направлении. Также в электроэнергетике у нас перспективное сотрудничество по строительству солнечных электростанций", - сказал он журналистам.

