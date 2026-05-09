Объем внешней торговли Китая в январе-апреле вырос на 18,2%

Общий объем внешней торговли Китая в январе-апреле 2026 году достиг 2,326 триллиона долларов, что на 18,2% больше показателя за аналогичный период прошлого... | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T07:08+0300

ПЕКИН, 9 мая - ПРАЙМ. Общий объем внешней торговли Китая в январе-апреле 2026 году достиг 2,326 триллиона долларов, что на 18,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют обнародованные в субботу данные главного таможенного управления КНР. Экспорт Китая по итогам первых четырех месяцев года вырос на 14,5%, до 1,336 триллиона долларов, импорт увеличился на 23,6%, составив 989,1 миллиарда долларов. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса КНР достигло 347,69 миллиарда долларов. По информации главного таможенного управления, в апреле объем внешней торговли КНР достиг 634,06 миллиарда долларов, что на 18,7% выше показателя апреля 2025 года и на 7,2% больше, чем в марте 2026 года. Экспорт в апреле составил 359,44 миллиарда долларов, увеличившись на 14,4% в годовом выражении и на 12% по сравнению с мартом 2026 года. Импорт достиг отметки в 274,62 миллиарда долларов, что на 25,3% больше, чем в апреле 2025 года, и на 1,5% больше показателя марта 2026 года. Положительное сальдо торгового баланса КНР в апреле достигло 84,8 миллиарда долларов. Ведомство добавило, что лидерами по товарообороту с Китаем за первые четыре месяца 2026 года стали Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евросоюз и Латинская Америка. Если говорить об отдельных странах, то лидерами стали США, Южная Корея и Япония. Товарооборот КНР со странами-участницами АСЕАН вырос на 19,1% и составил 393,7 миллиарда долларов, с ЕС - вырос на 16,6%, до 288,3 миллиарда долларов, со странами Латинской Америки – увеличился на 18,5% - до 192,9 миллиарда долларов. Товарооборот с США за отчетный период снизился на 10,4%, до 179,2 миллиарда долларов, с Южной Кореей вырос на 38,4% - до 141,4 миллиарда долларов, с Японией - повысился на 16,5%, составив 116,05 миллиарда долларов. Ранее ведомство сообщало, что общий объем внешней торговли Китая в 2025 году достиг рекордных 6,35 триллиона долларов, что на 3,2% больше показателя 2024 года. Экспорт при этом вырос на 5,5%, до 3,77 триллиона долларов, импорт остался на уровне 2024 года, составив 2,58 триллиона долларов.

