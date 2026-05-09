В Москве начался военный парад в честь Дня Победы
2026-05-09T10:17+0300
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Военный Парад в ознаменование 81-летия Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее рассказали в Минобороны России, в составе пешей колонны по брусчатке Красной площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск ВС РФ. В связи с текущей оперативной обстановкой в этом году не будут принимать участие в параде воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, отметили в ведомстве. При благоприятной погоде парад завершится пролетом боевой авиации, причем воздушный строй традиционно замкнут шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасят небо Москвы в цвета флага России. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москву на День Победы посетят лидеры Абхазии Бадра Гунба, Южной Осетии Алан Гаглоев, Белоруссии Александр Лукашенко, Лаоса Тхонглун Сисулит, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, премьер Словакии Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и руководство республики Сербской. Также праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Победы в Москве, посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщил его пресс-секретарь Айбек Смадияров.
