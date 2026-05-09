Парад в честь 81-й годовщины Победы пройдет на Красной площади в Москве - 09.05.2026, ПРАЙМ
Парад в честь 81-й годовщины Победы пройдет на Красной площади в Москве
Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт в субботу на Красной Площади в Москве, сообщили ранее в Минобороны РФ. | 09.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт в субботу на Красной Площади в Москве, сообщили ранее в Минобороны РФ. Как рассказали в ведомстве, в составе пешей колонны по брусчатке Красной Площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск ВС РФ. Во время трансляции парада будет показана работа российских военнослужащих всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне спецоперации, а также тех, кто несет боевое дежурство и боевую службу, в том числе расчеты на пунктах управления РВСН, ВКС и на кораблях ВМФ. В авиационной части парада будут представлены самолёты российских пилотажных авиагрупп. Завершится парад традиционным пролетом летчиков штурмовиков Су-25, которые раскрасят небо Москвы в цвета флага России. В Минобороны сообщили, что в связи с текущей оперативной обстановкой в этом году не будут принимать участие в параде воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники. Кроме того, российское ведомство предупредило, что если киевский режим попытается, несмотря на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие (действует с 00.00 мск 8 мая до 10 мая), сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил ранее журналистам, что в этом году Россия не рассылала специальных приглашений на мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне, но ряд иностранных лидеров сами выразили желание посетить Москву. Ушаков уточнил, что 9 мая столицу РФ посетят лидеры Абхазии Бадра Гунба, Южной Осетии Алан Гаглоев, Белоруссии Александр Лукашенко, Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер Словакии Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и руководство республики Сербской. Позднее он добавил, что к участию в торжествах присоединится президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Также для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы, Москву посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщил его пресс-секретарь Айбек Смадияров. Как сообщалось ранее на сайте мэра и правительства Москвы, парад будет транслироваться в наземном городском транспорте и метро Москвы. ​
Общество , РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, РФ, Киев, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Бадра Гунба, Минобороны РФ, ВС РФ, ВКС
