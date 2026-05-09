https://1prime.ru/20260509/parad-869796642.html
Парад в честь 81-й годовщины Победы пройдет на Красной площади в Москве
Парад в честь 81-й годовщины Победы пройдет на Красной площади в Москве - 09.05.2026, ПРАЙМ
Парад в честь 81-й годовщины Победы пройдет на Красной площади в Москве
Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт в субботу на Красной Площади в Москве, сообщили ранее в Минобороны РФ. | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T00:18+0300
2026-05-09T00:18+0300
2026-05-09T00:18+0300
общество
россия
экономика
москва
рф
киев
юрий ушаков
владимир путин
бадра гунба
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869796642.jpg?1778275103
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт в субботу на Красной Площади в Москве, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Как рассказали в ведомстве, в составе пешей колонны по брусчатке Красной Площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск ВС РФ.
Во время трансляции парада будет показана работа российских военнослужащих всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне спецоперации, а также тех, кто несет боевое дежурство и боевую службу, в том числе расчеты на пунктах управления РВСН, ВКС и на кораблях ВМФ.
В авиационной части парада будут представлены самолёты российских пилотажных авиагрупп. Завершится парад традиционным пролетом летчиков штурмовиков Су-25, которые раскрасят небо Москвы в цвета флага России.
В Минобороны сообщили, что в связи с текущей оперативной обстановкой в этом году не будут принимать участие в параде воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники.
Кроме того, российское ведомство предупредило, что если киевский режим попытается, несмотря на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие (действует с 00.00 мск 8 мая до 10 мая), сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил ранее журналистам, что в этом году Россия не рассылала специальных приглашений на мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне, но ряд иностранных лидеров сами выразили желание посетить Москву.
Ушаков уточнил, что 9 мая столицу РФ посетят лидеры Абхазии Бадра Гунба, Южной Осетии Алан Гаглоев, Белоруссии Александр Лукашенко, Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер Словакии Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и руководство республики Сербской. Позднее он добавил, что к участию в торжествах присоединится президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Также для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы, Москву посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщил его пресс-секретарь Айбек Смадияров.
Как сообщалось ранее на сайте мэра и правительства Москвы, парад будет транслироваться в наземном городском транспорте и метро Москвы.
москва
рф
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, москва, рф, киев, юрий ушаков, владимир путин, бадра гунба, минобороны рф, вс рф, вкс
Общество , РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, РФ, Киев, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Бадра Гунба, Минобороны РФ, ВС РФ, ВКС
Парад в честь 81-й годовщины Победы пройдет на Красной площади в Москве
В Москве пройдет парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт в субботу на Красной Площади в Москве, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Как рассказали в ведомстве, в составе пешей колонны по брусчатке Красной Площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск ВС РФ.
Во время трансляции парада будет показана работа российских военнослужащих всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне спецоперации, а также тех, кто несет боевое дежурство и боевую службу, в том числе расчеты на пунктах управления РВСН, ВКС и на кораблях ВМФ.
В авиационной части парада будут представлены самолёты российских пилотажных авиагрупп. Завершится парад традиционным пролетом летчиков штурмовиков Су-25, которые раскрасят небо Москвы в цвета флага России.
В Минобороны сообщили, что в связи с текущей оперативной обстановкой в этом году не будут принимать участие в параде воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники.
Кроме того, российское ведомство предупредило, что если киевский режим попытается, несмотря на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие (действует с 00.00 мск 8 мая до 10 мая), сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил ранее журналистам, что в этом году Россия не рассылала специальных приглашений на мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне, но ряд иностранных лидеров сами выразили желание посетить Москву.
Ушаков уточнил, что 9 мая столицу РФ посетят лидеры Абхазии Бадра Гунба, Южной Осетии Алан Гаглоев, Белоруссии Александр Лукашенко, Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер Словакии Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и руководство республики Сербской. Позднее он добавил, что к участию в торжествах присоединится президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Также для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы, Москву посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщил его пресс-секретарь Айбек Смадияров.
Как сообщалось ранее на сайте мэра и правительства Москвы, парад будет транслироваться в наземном городском транспорте и метро Москвы.