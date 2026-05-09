https://1prime.ru/20260509/parad-869814813.html
"Мы обречены". Парад Победы в Москве вызвал бурную реакцию в Сети
"Мы обречены". Парад Победы в Москве вызвал бурную реакцию в Сети - 09.05.2026, ПРАЙМ
"Мы обречены". Парад Победы в Москве вызвал бурную реакцию в Сети
Читатели Daily Mail вспомнили о роли СССР в победе над фашизмом, обсуждая статью о Параде Победы 9 мая в Москве. | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T22:50+0300
2026-05-09T22:50+0300
2026-05-09T22:51+0300
москва
европа
кндр
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/00/828580050_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a6a7d51809ef11fbd9c25103e726519e.jpg
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail вспомнили о роли СССР в победе над фашизмом, обсуждая статью о Параде Победы 9 мая в Москве."Нацисты убили миллионы советских граждан во время Второй мировой войны, многие из которых были мирными жителями и военнопленными, совершив одно из величайших злодеяний в истории человечества. Эту реальность ни в коем случае нельзя замалчивать или политически приукрашивать, как бы неудобно это ни было для современной Европы", — написал комментатор."Можете себе представить, что нашим "прогрессивным", поедающим чечевицу вместо мяса и бросившим университеты парням придется защищать страну от этих молодых российских солдат? Мы обречены", — отметил другой."Если бы не русские во время Второй мировой войны, Европа оказалась бы под нацистским правлением", — поделился мнением еще один пользователь.В Москве в субботу состоялся торжественный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли курсанты военных училищ и академий, парадные расчеты участников специальной военной операции и военнослужащие КНДР. В завершении парада шестерка штурмовиков Су-25 раскрасила небо в цвета российского триколора.
https://1prime.ru/20260509/zelenskiy-869813890.html
https://1prime.ru/20260509/rada-869814526.html
москва
европа
кндр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/00/828580050_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_633cd290280d21681b18d1e12fdc310a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, европа, кндр
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ.
Читатели Daily Mail
вспомнили о роли СССР в победе над фашизмом, обсуждая статью о Параде Победы 9 мая в Москве.
"Нацисты убили миллионы советских граждан во время Второй мировой войны, многие из которых были мирными жителями и военнопленными, совершив одно из величайших злодеяний в истории человечества. Эту реальность ни в коем случае нельзя замалчивать или политически приукрашивать, как бы неудобно это ни было для современной Европы", — написал комментатор.
"Он разрешил". На Западе высмеяли выходку Зеленского накануне 9 Мая
"Можете себе представить, что нашим "прогрессивным", поедающим чечевицу вместо мяса и бросившим университеты парням придется защищать страну от этих молодых российских солдат? Мы обречены", — отметил другой.
"Если бы не русские во время Второй мировой войны, Европа
оказалась бы под нацистским правлением", — поделился мнением еще один пользователь.
В Москве
в субботу состоялся торжественный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли курсанты военных училищ и академий, парадные расчеты участников специальной военной операции и военнослужащие КНДР
. В завершении парада шестерка штурмовиков Су-25 раскрасила небо в цвета российского триколора.
"Начинается трагедия": депутат Рады выступил с громким заявлением к 9 Мая