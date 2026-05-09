Девятое мая будет у Путина сложным рабочим днем, сообщил Песков - 09.05.2026, ПРАЙМ
Девятое мая будет у Путина сложным рабочим днем, сообщил Песков
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая будет сложным рабочим днем у российского лидера Владимира Путина.
"У президента каждый день 9 мая – это сложный рабочий день. Помимо того, что он торжественный, помимо того, что он мемориальный, помимо того, что это, как для любого русского, день гордости со слезами на глазах. Но для него (президента РФ - ред.) это еще и рабочий день", - сказал Песков ИС "Вести".
Песков пояснил, что Путин 9 мая традиционно выступает на Красной площади, возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата вместе с гостями и участвует в торжественном приеме.
"Это и целый марафон двусторонних встреч, которые затем последуют здесь, в Кремле", - добавил Песков.
