https://1prime.ru/20260509/peskov--869803512.html

Девятое мая будет у Путина сложным рабочим днем, сообщил Песков

Девятое мая будет у Путина сложным рабочим днем, сообщил Песков - 09.05.2026, ПРАЙМ

Девятое мая будет у Путина сложным рабочим днем, сообщил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая будет сложным рабочим днем у российского лидера Владимира Путина. | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T08:40+0300

2026-05-09T08:40+0300

2026-05-09T08:40+0300

общество

россия

рф

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_20498f385bfe027aa6c3d7dc39ee2458.jpg

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая будет сложным рабочим днем у российского лидера Владимира Путина. "У президента каждый день 9 мая – это сложный рабочий день. Помимо того, что он торжественный, помимо того, что он мемориальный, помимо того, что это, как для любого русского, день гордости со слезами на глазах. Но для него (президента РФ - ред.) это еще и рабочий день", - сказал Песков ИС "Вести". Песков пояснил, что Путин 9 мая традиционно выступает на Красной площади, возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата вместе с гостями и участвует в торжественном приеме. "Это и целый марафон двусторонних встреч, которые затем последуют здесь, в Кремле", - добавил Песков.

https://1prime.ru/20260508/putin-869793159.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, дмитрий песков, владимир путин