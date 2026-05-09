"Раздается посреди ночи". Песня "Матушка" вызвала скандал на Украине

Управление Национальной полиции Украины в Киевской области намерено проверить молодых людей, которые исполнили песню "Матушка", сообщает ТСН.

2026-05-09T17:52+0300

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Управление Национальной полиции Украины в Киевской области намерено проверить молодых людей, которые исполнили песню "Матушка", сообщает ТСН. "И это не где-то далеко. Это здесь, рядом. Обухов. 2026 год. "Матушка земля" раздается посреди ночи в Обухове", — отмечается в материале.В ночь на 9 мая в социальных сетях появилось видео, где группа людей исполняет песню российской певицы Татьяны Куртуковой. Хотя лица участников не видны, голоса слышны четко. Пользователи соцсетей выразили недовольство из-за того, что на фоне нынешнего конфликта была воспроизведена российская музыка. Полиция заявила о начале проверки и проведении мероприятий по установлению личностей исполнителей, охарактеризовав происшествие как уголовное правонарушение. В прошлом июле уполномоченная по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская отметила, что языковой закон не запрещает публичное исполнение песен на русском языке. Однако она подчеркнула, что закон Украины "О культуре" ограничивает исполнение композиций российских исполнителей, имеющих российское гражданство.

