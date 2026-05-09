Президенты России и Белоруссии встретились в Кремле
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T01:17+0300
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. В ходе переговоров лидеры планировали обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу сообщил, что беседа Путина с Лукашенко продолжится в формате обеда. В пятницу президент Белоруссии прибыл в Москву. По данным пресс-службы белорусского лидера, в рамках этого визита вместе с другими высокими зарубежными гостями он примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
