В Прибалтике не смогут запугать празднующих День Победы

2026-05-09T01:04+0300

МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. Власти в странах Прибалтики не смогут запугать празднующих День Победы, люди все равно пойдут на братские могилы и на места снесенных советских памятников, заявил РИА Новости активист Максим Рева. Он рассказал, что в трех республиках ликвидировали почти все памятники, кое-где осталась их малая часть, но это небольшие города, в которых людям удалось оказать влияние на местные власти. Захоронения при мемориалах переносили из парков на кладбища без каких-либо почестей, поскольку они не представляли ценности для государства, отметил собеседник агентства. Территории, где были установлены памятники, посещать запретили, но это не остановило празднующих День Победы, подчеркнул он. "Девятого мая люди пойдут. Пойдут туда, где когда-то были памятники, принесут туда цветы. Есть определенные места, где люди собирались 50 лет, а то и больше", - сказал Рева. Он уточнил, что граждане будут возлагать цветы у стелы в Риге, на братских кладбищах в эстонском Талине и у мемориального комплекса в Вильнюсе. При этом активист выразил сомнение, что доступ к местам памятников будет возможен. Скорее всего, напомнил он, их огородят сигнальной лентой. "За нее нельзя будет заходить, вероятность (запрета для посещения - ред.) - 90%. Так было в прошлом году", - заключил Рева. Как говорили РИА Новости активисты, служба государственной безопасности в странах Прибалтики запрещает людям поздравлять друг друга с Днем Победы публично и в частных переписках, снимает на видео тех, кто возлагает цветы на братских могилах, выносит штрафы за использование георгиевской ленточки и внимательно отслеживает ее появление в кадре на видео. Правозащитников, которые планируют посещение советских памятников 9 мая, власти предупреждают о "последствиях". Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции.

