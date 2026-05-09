Путин оценил экономики Казахстана и Узбекистана
2026-05-09T23:10+0300
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода заявил, что Казахстан и Узбекистан обладают быстрорастущими экономиками, у России с этим странами есть в том числе планы инвестиционного характера. "То же самое и с Казахстаном, Узбекистаном - быстрорастущие экономки. У нас хорошие планы, в том числе и инвестиционного характера", - сказал президент. Путин отметил, что в рамках переговоров шла речь о двухсторонних отношениях. На первый план здесь выходят отношения России с ближайшими союзниками. "Конечно, мы говорили о двусторонних отношениях. Здесь на первый план, конечно, выходят наши отношения с ближайшими нашими союзниками и партнерами: это Белоруссия, Казахстан, Узбекистан", - сказал президент.
