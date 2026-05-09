Глава ДНР Денис Пушилин. Биографическая справка

Глава ДНР Денис Пушилин отмечает в субботу 45-летие. | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T00:39+0300

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин отмечает в субботу 45-летие. Ниже приводится биографическая справка. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Владимирович Пушилин родился 9 мая 1981 года в городе Макеевке Донецкой области Украинской ССР (ныне Донецкая Народная Республика, Россия) в семье рабочих Макеевского металлургического завода (ныне – в составе Южного горно-металлургического комплекса, ЮГМК). В 1998 году окончил Макеевский городской лицей (ныне Лицей №1 Макеевки). В 1999-2000 годах проходил армейскую службу в батальоне спецназначения Национальной гвардии Украины на территории Крыма. Учился в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры на факультете "Экономика предприятия". Окончил магистратуру Донецкой академии управления и государственной службы при главе ДНР (с 2025 года – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, РАНХгиГС) по специальности "государственное и муниципальное управление". С 2002 года учебу начал совмещать с трудовой деятельностью. По данным СМИ, работал в дистрибьюторской компании и кондитерской фирме "Солодке життя" ("Сладкая жизнь"). Один из лидеров Русской весны в Донбассе. После государственного переворота в Киеве (февраль, 2014) Пушилин организовывал и выступал на митингах жителей Донецкой области. Участвовал в провозглашении Донецкой Народной Республики. После провозглашения ДНР Пушилин стал сопредседателем временного правительства. 15 мая 2014 года был избран председателем президиума верховного совета ДНР (на тот момент высшая должность в республике согласно конституции ДНР). 18 июля 2014 года Пушилин подал заявление об отставке с поста председателя верховного совета ДНР. Стал заниматься первыми централизованными гуманитарными поставками из России в Донбасс в качестве сопредседателя Народного фронта Новороссии. По итогам выборов 2 ноября 2014 года Пушилин был избран депутатом народного совета ДНР, а 14 ноября стал заместителем председателя народного совета ДНР. С 9 ноября 2014 года по 11 сентября 2018 года исполнял обязанности постоянного полномочного представителя ДНР на переговорах контактной группы в Минске. 11 сентября 2015 года был избран председателем народного совета ДНР. С конца 2017 года и по настоящее время Пушилин руководит Русским центром, созданным в Донецке для активизации и систематизации интеграционных процессов Донбасса с Российской Федерацией. 7 сентября 2018 года, после гибели главы ДНР Александра Захарченко, парламент назначил Пушилина исполняющим обязанности главы республики. 25 сентября 2018 года был избран председателем общественного движения "Донецкая республика", у истоков создания которого он стоял, возглавлял его исполнительный комитет до октября 2017 года. 11 ноября 2018 года Пушилин был избран главой ДНР, за него проголосовали 60,85% избирателей. 20 ноября 2018 года вступил в должность. В феврале 2022 года Пушилин попросил Россию признать независимость республики. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующий указ. Россия признала независимость Донецкой Народной Республики в пределах границ, которые были зафиксированы в ее конституции (административной границы Донецкой области бывшей Украинской ССР), а также подписала с ней Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 23 февраля 2022 года Пушилин обратился к Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины, чтобы избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе. 24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР прошел референдум по вопросу о вхождении в состав России. После обработки 100% бюллетеней за воссоединение с Россией высказались 99,23% избирателей. 28 сентября Пушилин обратился к Путину с просьбой принять регион в состав РФ в качестве нового субъекта. 30 сентября Путин и Пушилин подписали договор о присоединении региона к России. 4 октября 2022 года указом президента России Пушилин был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР. 4 августа 2023 года Пушилин был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на пост главы ДНР. 23 сентября 2023 года тайным голосованием Пушилин был избран депутатами народного совета ДНР на пост главы Донецкой Народной Республики. В тот же день официально вступил в должность. Член Совета при президенте России по развитию местного самоуправления. Член высшего совета партии "Единая Россия", секретарь донецкого регионального отделения партии "Единая Россия". Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени (2022), орденами генерала Шаймуратова (Башкортостан, 2021), Кадырова (Чеченская Республика, 2022), медалью "За укрепление боевого содружества" Минобороны России (2023), имеет ряд других региональных и ведомственных наград.

