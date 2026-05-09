Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - 09.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260509/putin--869805148.html
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - 09.05.2026, ПРАЙМ
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин и зарубежные лидеры, которые прибыли в Москву на празднование Дня Победы, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в... | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T11:34+0300
2026-05-09T11:34+0300
общество
россия
белоруссия
лаос
малайзия
александр лукашенко
роберт фицо
алан гаглоев
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/09/869805035_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_2cbdb6e286e3abbbb16cd2d10c13c2e3.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и зарубежные лидеры, которые прибыли в Москву на празднование Дня Победы, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости.После парада в честь Дня Победы на Красной площади главы государств направились в Александровский сад, где у Вечного огня почтили память погибших воинов минутой молчания. Также от имени лидеров цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка.Путин, главы государств и зарубежные гости возложили букеты красных роз. Кроме того, для церемонии в память о героях Великой Отечественной войны был подготовлен специальный венок из цветов, который был переплетен георгиевской лентой. Его к мемориалу возложили военнослужащие почетного караула.В церемонии приняли участие, прибывшие в Россию по случаю празднования 81-й годовщины Победы, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.
https://1prime.ru/20260509/zakharova--869803826.html
белоруссия
лаос
малайзия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/09/869805035_207:0:2874:2000_1920x0_80_0_0_a214078b42f4fddabcc5f105c9968920.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, белоруссия, лаос, малайзия, александр лукашенко, роберт фицо, алан гаглоев
Общество , РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Лаос, МАЛАЙЗИЯ, Александр Лукашенко, Роберт Фицо, Алан Гаглоев
11:34 09.05.2026
 
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Путин и лидеры зарубежных стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВ.Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата
В.Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
В.Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и зарубежные лидеры, которые прибыли в Москву на празднование Дня Победы, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
После парада в честь Дня Победы на Красной площади главы государств направились в Александровский сад, где у Вечного огня почтили память погибших воинов минутой молчания. Также от имени лидеров цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка.
Путин, главы государств и зарубежные гости возложили букеты красных роз. Кроме того, для церемонии в память о героях Великой Отечественной войны был подготовлен специальный венок из цветов, который был переплетен георгиевской лентой. Его к мемориалу возложили военнослужащие почетного караула.
В церемонии приняли участие, прибывшие в Россию по случаю празднования 81-й годовщины Победы, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
Захарова рассказала про свои любимые песни Победы
09:42
 
ОбществоРОССИЯБЕЛОРУССИЯЛаосМАЛАЙЗИЯАлександр ЛукашенкоРоберт ФицоАлан Гаглоев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала