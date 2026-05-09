Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

2026-05-09T11:34+0300

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и зарубежные лидеры, которые прибыли в Москву на празднование Дня Победы, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости.После парада в честь Дня Победы на Красной площади главы государств направились в Александровский сад, где у Вечного огня почтили память погибших воинов минутой молчания. Также от имени лидеров цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка.Путин, главы государств и зарубежные гости возложили букеты красных роз. Кроме того, для церемонии в память о героях Великой Отечественной войны был подготовлен специальный венок из цветов, который был переплетен георгиевской лентой. Его к мемориалу возложили военнослужащие почетного караула.В церемонии приняли участие, прибывшие в Россию по случаю празднования 81-й годовщины Победы, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.

общество , россия, белоруссия, лаос, малайзия, александр лукашенко, роберт фицо, алан гаглоев