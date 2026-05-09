https://1prime.ru/20260509/putin--869809341.html

Путин отметил двукратное увеличение взаимной торговли с Лаосом

Путин отметил двукратное увеличение взаимной торговли с Лаосом - 09.05.2026, ПРАЙМ

Путин отметил двукратное увеличение взаимной торговли с Лаосом

Президент РФ Владимир Путин отметил двукратное увеличение взаимной торговли России и Лаоса по итогам прошлого года по сравнению с 2024 годом. | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T17:07+0300

2026-05-09T17:07+0300

2026-05-09T17:12+0300

экономика

россия

бизнес

лаос

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил двукратное увеличение взаимной торговли России и Лаоса по итогам прошлого года по сравнению с 2024 годом.Путин провел в Кремле переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом."Отмечаем позитивную динамику во взаимной торговле. По итогам прошлого года товарооборот увеличился в два раза по сравнению с 2024 (годом - ред.). Общие объемы пока скромные, но в целом у нас хорошая динамика", - сказал Путин в ходе встречи.Глава государства отметил, что в продвижении торгово-экономических связей позитивную роль играет работа межправительственной комиссии.Лидер Лаоса в числе других иностранных гостей прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

https://1prime.ru/20250908/eksport-861936772.html

лаос

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, лаос, рф, владимир путин