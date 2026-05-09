Путин отметил двукратное увеличение взаимной торговли с Лаосом
2026-05-09T17:07+0300
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил двукратное увеличение взаимной торговли России и Лаоса по итогам прошлого года по сравнению с 2024 годом.Путин провел в Кремле переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом."Отмечаем позитивную динамику во взаимной торговле. По итогам прошлого года товарооборот увеличился в два раза по сравнению с 2024 (годом - ред.). Общие объемы пока скромные, но в целом у нас хорошая динамика", - сказал Путин в ходе встречи.Глава государства отметил, что в продвижении торгово-экономических связей позитивную роль играет работа межправительственной комиссии.Лидер Лаоса в числе других иностранных гостей прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
