Путин отметил снижение товарооборота со Словакией

Товарооборот России и Словакии, к сожалению, снизился, заявил президент РФ Владимир Путин. | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T13:58+0300

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России и Словакии, к сожалению, снизился, заявил президент РФ Владимир Путин. "К сожалению, товарооборот у нас снизился и в прошлом году, и в этом году. Причины снижения нам тоже известны", - сказал Путин в ходе встречи с премьером Словакии. Премьер Словакии в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Путин и Фицо в ходе переговоров планируют обсудить взаимодействие двух стран в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

