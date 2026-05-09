Путин отметил рост взаимной торговли России и Абхазии
Президент РФ Владимир Путин отметил рост взаимной торговли России с Абхазией, за предыдущий год товарооборот между странами вырос на 16%. | 09.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-09T20:21+0300
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил рост взаимной торговли России с Абхазией, за предыдущий год товарооборот между странами вырос на 16%. Путин в День Победы встретился в Кремле с президентом Республики Абхазии Бадрой Гунбой. "Год с небольшим вы возглавляете Республику. За это время тоже происходят позитивные изменения. Достаточно сказать, что товарооборот у нас за предыдущий год вырос на 16% - это хороший показатель", - сказал Путин в ходе встречи. Глава российского государства подчеркнул, что сделать еще предстоит многое, и предложил посвятить разговор этой теме.
