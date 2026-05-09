https://1prime.ru/20260509/rossija-869796785.html

Длинные выходные начались в России

Длинные выходные начались в России - 09.05.2026, ПРАЙМ

Длинные выходные начались в России

Длинные выходные начались в России, граждане будут отдыхать с 9 по 11 мая, так как День Победы в этом году выпадает на субботу, сообщила РИА Новости доцент... | 09.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-09T00:27+0300

2026-05-09T00:27+0300

2026-05-09T00:27+0300

бизнес

общество

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869796785.jpg?1778275648

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Длинные выходные начались в России, граждане будут отдыхать с 9 по 11 мая, так как День Победы в этом году выпадает на субботу, сообщила РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина. "Особое значение в мае имеет День Победы. В 2026 году он приходится на субботу, поэтому выходные продлятся с учетом переноса: 9 мая – праздничный день, а 10 и 11 мая –дополнительные дни отдыха", - сказала Долотина. Ранее россияне отдыхали несколько дней подряд с 1 по 3 мая, когда в стране отмечали день Весны и Труда, а также с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта, когда в стране отмечали День защитника Отечества и 8 Марта.​

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество